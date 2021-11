Quintero quiere volver a River por una tremenda crisis en el fútbol de China Viernes, 05 de noviembre de 2021 La pandemia de Covid-19 y las fuertes restricciones del país asiático generaron no solo problemas económicos, sino también deportivos.



Lo que empezó como un pedido en Twitter y luego continuó con guiños de complicidad del propio futbolista en Instagram, ahora parece tomar más seriedad. Es que la vuelta de Juan Fernando Quintero a River no es solo una ilusión de los hinchas, sino que también es un deseo del mismo jugador.







Si bien el mediocampista colombiano, autor del histórico 2-1 a Boca en la final de la Copa Liberadores 2018, pasó del Millonario al Shenzhen hace apenas poco más de un año, la crisis que vive el fútbol en China es la que provoca sus ganas de un regreso anticipado. La pandemia de Covid-19 y las fuertes restricciones que tiene el país asiático generaron tanto fuertes problemas y se sienten tanto en lo económico como adentro de la cancha, en lo deportivo.



A raíz del problema sanitario que se vive en la actualidad, la Superliga china perdió importancia propia y poder. Desde 2020 los clubes tienen serios inconvenientes para pagarle a los futbolistas el salario correspondiente y un ejemplo de esto es el propio Quintero, a quien nunca le pudieron cumplir con el contrato que firmó.



Pero el dinero no es el único problema. La parte deportiva también influye. Juanfer no juega desde el pasado 11 de agosto, día en el que finalizó la primera etapa de la Superliga, y no lo volverá a hacer hasta diciembre, mes en el que se pondrá en marcha la parte final del torneo. Este parate de casi cuatro meses fue una decisión de la Federación nacional con el objetivo de priorizar a la Selección de China, que está disputando las Eliminatorias de Asia y tiene la meta de volver a jugar un mundial tras 20 años.







Como si todo esto fuera poco, Quintero no podrá participar con la Selección de Colombia de la doble fecha de Eliminatorias de noviembre debido a una restricción de China: si viene a Sudamericana tiene que hacer una cuarentena de 21 días a la vuelta y se pierde muchos días en la preparación del Shenzhen para definición de la Superliga.



Competitividad es otra de las cosas que perdió el torneo local de fútbol chino y eso conspira contra el sueño de Juanfer de aparecer en la lista de los 23 futbolistas que jugarán el Mundial de Qatar 2022, en caso de que el seleccionado Cafetero se clasifique. Sin dudas, ese también es un motivo que tiene el mediocampista para volver a River, donde si hay algo que no falta bajo el liderazgo de Marcelo Gallardo es competencia.





Juanfer Quintero dejó River en septiembre de 2020 y se fue al Shenzhen de China, equipo con el que firmó contrato por tres años, pero no pudo jugar hasta 2021 por una cuestión de habilitación. Su debut en el conjunto asiático se dio recién en abril de este año, cuando se puso en marcha la vigente Superliga. Hasta el momento, el colombiano jugó en el Shenzhen 14 encuentros oficiales y en 11 fue titular. El dato negativo es que aún no ha podido convertir.



Si a estos encuentros se le suman los cinco que Juanfer disputó por Eliminatorias con la Selección de Colombia, en total acumula 19 encuentros disputados en un año y casi ocho meses. Vale recordar que su último partido con el Millonario fue el 11 de marzo de 2020. Aquel día, el equipo de Marcelo Gallardo goleó 8-0 a Binacional, por la Copa Libertadores, y jugó su último partido antes del parate por la pandemia de Covid-19.