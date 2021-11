Will Smith reveló que pensó en matar a su papá por la violencia que ejercía sobre su mamá Viernes, 05 de noviembre de 2021 El actor relató detalles de su difícil infancia en su obra biográfica, "Will".



El actor estadounidense, Will Smith, reveló en su obra biográfica detalles de su dura infancia. Su padre, Willard Carrol Smith, maltrataba física y psicológicamente a su madre, Caroline Bright, situaciones de las que él fue testigo.



La revista People tuvo acceso a un adelanto del libro, Will, y publicó fragmentos en los que detalla algunos de los difíciles episodios que atravesó.



"Mi padre era violento, pero también estaba presente en todos los juegos, puestas en escena y recitales. Era un alcohólico, pero estaba sobrio en todos y cada uno de los estrenos de todas mis películas. Escuchaba cada disco. Visitaba cada estudio. El mismo perfeccionismo que aterrorizaba a mi familia, ponía la comida sobre la mesa todas las noches de mi vida", escribió el actor.



Y rememoró duros momentos: "Cuando tenía nueve años, vi a papá darle un puñetazo a mi madre en el costado de la cabeza; tan fuerte que ella se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento, en aquel cuarto, probablemente más que cualquier otro momento en mi vida, definió quién soy".



Además, Will Smith relató el día en que pensó en matar a su padre como venganza por todos los daños que le había causado a su madre.



El hecho ocurrió en 2016, poco antes de la muerte de su mamá. Su papá estaba enfermo de cáncer y era él quien lo cuidaba.



"Una noche, cuando lo llevaba con cuidado de su dormitorio al baño en silla de ruedas, la oscuridad se apoderó de mí. Había unas escaleras. De niño me decía que algún día vengaría a mi madre, que cuando fuera lo suficientemente mayor y fuerte, cuando dejara de ser un cobarde, acabaría con su vida. Me paré al borde de las escaleras: lo pude haber empujado y salirme con la mía. Todas esas décadas de odio, dolor y resentimiento acabarían de un plumazo", describió.



Sin embargo, el actor logró alejar el sentimiento que se apoderó de él en ese momento.



"Negué con la cabeza y continué hasta el cuarto de baño", concluyó.



Willard Carrol Smith falleció el 7 de noviembre de 2016 debido a su enfermedad.