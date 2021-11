En comercios de Goya no podrán ingresar los que no estén vacunados Viernes, 05 de noviembre de 2021 Este viernes 5 de noviembre entra en vigencia la ordenanza que fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante de Goya denominado Programa Municipal Aforo Vacunado. Las personas deberán exhibir impreso o digital el carnet de vacunación.

La ciudad de Goya es una de las que está atravesando un brote de contagios con 307 casos activos hasta este miércoles y es la que más enfermos de Covid-19 tiene en la actualidad.



En este contexto, desde este viernes 5 de noviembre entra en vigencia la ordenanza que se aprobó por unanimidad a principios de agosto pasado y que pone serias restricciones a quienes hayan optado por no aplicarse ninguna dosis de vacuna.



El Programa Municipal Aforo Vacunado, tal el nombre de la nueva normativa, establece en su articulado que «los bares, restaurantes, cines, teatros, gimnasios y todo otro comercio o actividad que implique el ingreso y permanencia de público deberá exigir a los clientes indistintamente el carnet de vacunación con primera dosis con 20 días de aplicación previa o el carnet de vacunación con dos dosis aplicadas o el certificado de alta médica recuperado de Covid-19.



La disposición despertó el alerta entre la población que aún no pudo inmunizarse, por diversos motivos, y quienes optaron por no vacunarse por cuestiones personales o creencias religiosas. Más allá de eso, este viernes los comercios que reciban público deberán solicitar el carnet de vacunación, impreso o digital, a todas las personas que pretendan acceder al local.