Valdés pasó por Esquina para apuntalar la fórmula Bianchi- Rohner

Viernes, 05 de noviembre de 2021

El reelecto gobernador Gustavo Valdés intensifica su protagonismo en este tramo final de la campaña hacia las elecciones del próximo domingo 14, pasando este jueves por la localidad de Esquina y siguiendo en la vecina provincia de Entre Ríos.





En la primera parada, apuntaló la fórmula local de ECO+Vamos Corrientes, integrada por Humberto "Pipo" Bianchi y Arnoldo Rohner, y luego cruzó el límite provincial para encontrarse con el ex ministro del Interior, el entrerriano Rogelio Frigerio, quien es candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio. El Mandatario correntino cumple así una fuerte presencia política, tanto local como nacional, mediante encuentros con diversos referentes de renombre.



En la víspera, Valdés recibió la visita del candidato a diputado nacional de Juntos por Buenos Aires, Facundo Manes, con quien además viajó en la jornada a Posadas para apoyar a los candidatos misioneros de Juntos por el Cambio. Este lunes recibió también la visita de la ex ministra de Seguridad y presidente del PRO, Patricia Bullrich. Con ambos, el gobernador correntino encabezó multitudinarios actos en la ciudad de Corrientes. Hace una semana, en Buenos Aires, estuvo entre los principales referentes radicales del país en el homenaje a Raúl Alfonsín, realizado en el club Ferro, jornada que además aprovechó para estrechar lazos con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y trascendió que el fin de semana anterior estuvo con el ex presidente Mauricio Macri en la ciudad de Ituzaingó, tras viralizarse una selfie.



Pero, la mayor actividad política de Valdés, por estos días, está enfocada en la provincia de Corrientes para aumentar aún más los resultados de las PASO del 12 de septiembre (60%) con cifras similares a las que le dieron la reelección el 29 de agosto con casi el 77 %, poniéndose como meta coronar los dos senadores y los tres diputados que están en juego este 14 de noviembre para el Congreso de la Nación.



Asimismo, también se ocupa de mostrar claramente su apoyo a los candidatos a intendentes de ECO+Vamos Corrientes de los 15 municipios correntinos que en este último turno electoral eligen cargos municipales. Así fue que este jueves pasó por la ciudad de Esquina, donde encabezó un acto.



"Con esta boleta, junto a Pipo Bianchi y Arnoldo Rohner, vamos a recuperar Esquina", posteó en su Twitter con una fotografía junto a los candidatos locales. Y agregó que "trabajando en equipo, vamos a avanzar en un ambicioso plan para que la ciudad recupere su potencial turístico y productivo, y genere más oportunidades para todos".



También alentó a la militancia para que camine las calles de cada barrio llevando "el mensaje de esperanza de ECO+Vamos Corrientes a la puerta de cada vecino". Así pidió que "convoquemos a todos, juntos es posible construir una ciudad distinta, más linda y amigable. El 14 de noviembre, vamos a ganar esquinenses".



Y teniendo en cuenta el potencial productivo de la zona, Valdés afirmó que "los correntinos sabemos que si le va bien al campo, nos va bien a todos, por eso tenemos que acompañar a los candidatos a legisladores nacionales de ECO+Vamos Corrientes, para defender a cada uno de nuestros productores". En la ocasión, estuvieron los postulantes al Congreso, Gabriela Valenzuela, Manuel Aguirre y Sofía Brambilla.



Tras este acto en Esquina, el Mandatario correntino se trasladó 92 kilómetros hasta la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, donde se encontró con Frigerio para acompañarlo allí en actividades proselitistas de Juntos por el Cambio.