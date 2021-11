Avalaron la renuncia del vice, que ahora asumirá en el Tribunal de Cuentas Jueves, 04 de noviembre de 2021 En el recinto del Concejo Deliberante de Goya se desarrolló ayer una nueva sesión ordinaria, en la que se aprobaron varios proyectos. No obstante, dos fueron los que cobraron mayor protagonismo por el debate que se generó entre los ediles.



En primer término, por unanimidad, los legisladores municipales aceptaron la renuncia del viceintendente y presidente nato del cuerpo deliberativo, Daniel Jacinto Ávalos.



Por lo que, desde ayer y hasta que se renueve la mesa directiva, las sesiones serán conducidas por el vicepresidente primero del Concejo, José Federico Tournier.



Luego, los ediles se abocaron al tratamiento del proyecto enviado por el Ejecutivo, que, en su artículo 1º, expresa textualmente: "Prestar acuerdo a los candidatos propuestos por el DEM, para cubrir los cargos vacantes por cese de mandato del Tribunal de Cuentas Municipal: Daniel Jacinto Ávalos, María Lorena Malagrida Bartlett y José Miguel Soto Babicki".



Tras lo cual, desde el legislativo informaron que Méndez Vernengo -en representación del bloque del oficialismo- sostuvo que "teniendo en cuenta que se cumplió con el debido proceso, que participaron diferentes instituciones en la evaluación y las reglamentaciones vigentes, es importante que podamos tener un (nuevo) Tribunal de Cuentas". En este punto recordó que las personas que integraban ese organismo tenían vencidos sus respectivos mandatos.



Al someter la terna en el recinto, esta fue aprobada solo con el voto de los integrantes de la bancada oficialista (ECO + Vamos Corrientes).



En el caso del bloque de la oposición decidieron no avalar la propuesta y en este caso fundamentó la postura el edil Pablo Ibáñez que, entre otros conceptos, aclaró que no cuestionaba la idoneidad de Ávalos.



No obstante, consideró que no era adecuado que el exviceintendente -que fue parte de la actual gestión municipal- ocupe un rol en un organismo que el año próximo controlará las cuentas municipales.