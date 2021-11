El Gobernador dejó inaugurada la Jornada de Innovación Municipal

Jueves, 04 de noviembre de 2021

Gustavo Valdés oficializó este jueves la apertura del seminario denominado Ciudad digital, en el auditorio Julián Zini del nuevo Centro Administrativo de Corrientes.





La jornada –que se extenderá hasta las 18- está destinada a la capacitación de funcionarios municipales en áreas relacionadas con innovación, recursos humanos, infraestructura tecnológica y comunicaciones. La misma, está organizada de manera conjunta entre el Gobierno provincial, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), y las Fundaciones País Abierto y Digital (PAD), y Konrad Adenauer de Argentina, con la presencia del ex ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, entre los disertantes.



Dando inicio al evento, el titular del Ejecutivo puso de relieve la importancia que tiene tanto Internet como la conectividad en sí misma, en un mundo globalizado; manifestando que ocasionaron una revolución en la sociedad y que los municipios no pueden quedar fuera de ellas.



“Dentro de los municipios de Corrientes debemos comenzar a introducirnos en la modernización, tenemos que saber de qué estamos hablando para no quedar afuera del mundo. Por eso celebro la calidad de los expositores que hoy nos acompañan”, añadió el mismo, en referencia al programa de disertaciones que se efectuarían tras los discursos de apertura.



Por otra parte, el mandatario sostuvo que a través de la empresa TelCo SAPEM, el Gobierno está próximo a cerrar el anillo digital de la provincia con fibra óptica propia. Un paso más hacia la “soberanía digital”.



Andrés Ibarra



Al tomar la palabra, Andrés Ibarra, presidente de la Fundación País Abierto Digital y ex ministro de Modernización de la Nación, se mostró complacido de presentar en Corrientes los procesos de capacitación que apuntan a la modernización del estado, teniendo como hoja de ruta la transformación digital, colaborando con los gobiernos provinciales, municipios y otros organismos.



“Es fundamental saber qué es lo que pasa en el mundo, hacia donde van los países, apuntando a una hoja de ruta en la construcción de ciudades inteligentes”, manifestó con énfasis Ibarra.



Luego, puso de relieve la necesidad de no desanimarse ni bajar los brazos, más allá que en muchos lugares aún la brecha digital es importante.



En ese horizonte, expresó que el desafío es encarar el camino de la transformación, fundamental para las agendas de gestiones de quienes tienen responsabilidades públicas, siendo una condición necesaria para el desarrollo el fomento de la “conectividad y las comunicaciones, que son parte de la evolución del primer mundo”.



Para concluir, Ibarra enfatizó que estas acciones buscan “beneficiar y mejorar la calidad de vida de las personas y de los ciudadanos en general”.



Rectora Veiravé



Por su parte, la rectora de la UNNE, Delfina Veiravé, valoró en la oportunidad este tipo de espacios en pos del desarrollo de políticas públicas, ya que “la revolución digital está impactando en todos los ámbitos de trabajo y requiere estas decisiones, como la de invertir en capacitaciones y estrategias de comunicación, aprovechando todas las potencialidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías”.



Presencias



La apertura de la Jornada de Innovación Municipal contó con la presencia, además, del vicepresidente primero del Senado, David Dos Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; ministros del Poder Ejecutivo; el intendente de Capital, Eduardo Tassano; legisladores nacionales y provinciales; la decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Viviana Godoy Guglielmone; el director por Argentina de la Fundación Konrad Adenauer, Olaf Jacob (a través de Zoom); el subsecretario de Sistemas de Información, Federico Ojeda; secretarios y subsecretarios provinciales; intendentes y viceintendentes de localidades del Interior; y autoridades de entes autárquicos, entre otros.



AGENDA DE LA JORNADA







INICIO 9:00 hs.







I. ECOSISTEMA DIGITAL Y CIUDADES INTELIGENTES







Parte 1: 9:00 a 10:00 hs. – Andrés Ibarra (PAD)



Una mirada del presente y futuro del Ecosistema Digital en el mundo. Indicadores mundiales, regionales y de Argentina.







-Ecosistema: Gobierno digital; Transparencia activa; Economía digital; Conectividad y Comunicaciones; Ciudades inteligentes.



-Argentina en el mundo: Agenda digital e Indicadores.







10:00 - Coffe break (15 minutos)







Parte 2: 10:15 a 11:30 hs. – Andrés Ibarra (PAD) / Pablo Legorburu (PAD)



¿Cómo se construye una ciudad moderna e inteligente?







-Modelo para una Ciudad Inteligente: definición, dimensiones y proyectos.



-El camino de la transformación: Hoja de ruta para el desarrollo de un gobierno digital.



-Empleo Público. Abordaje estratégico integral: Ejes y herramientas.







Espacio para preguntas: 11:30 a 12:00 hs.







12:15 – ALMUERZO











§ TARDE – INICIO 13:45 hs.







II. EXPERIENCIAS E INICIATIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL. HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD INTELIGENTE







· Sistema de gestión de cuarentena Corrientes.



13:45 a 14:15 – Federico Ojeda, Subsecretario de Sistemas de Información de la Provincia de Corrientes







· Tramitación electrónica como soporte de un gobierno inteligente. Machine learning / Big Data.



14:15 a 14:45 – María José Martelo (PAD)











· El Canal Conversacional: el caso BOTI del GCBA. (modalidad VIRTUAL)



14:45 a 15:15 – Fernando Benegas, BLEET Consultora; ex Secretario de Innovación y Transformación Digital del GCBA







15:15 - Coffe break (15 minutos)











· Plataforma de recaudación tributaria.







15:30 a 16:00 – Karina Giusti (PAD)







· Ciudades del futuro implementadas en la nube.



16:00 a 16:30 – Ing. Alberto Ortega – AWS Sector Público











· Red Provincial de Fibra Óptica para la democratización del acceso a Internet y servicios digitales. Empresa de Telecomunicaciones de la Provincia de Corrientes (TELCO).



16:30 a 17:00 – Lic. Anita Alegre López, directora de TELCO











Espacio para preguntas: 17:00 a 17:30 hs.











Cierre: 17:30 a 17:40 hs.



Autoridad de la Gobernación



Andrés Ibarra (PAD)