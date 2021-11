Valdés y Manes afianzaron juntos la idea de exportar el modelo correntino

Jueves, 04 de noviembre de 2021

El reelecto gobernador Gustavo Valdés y el candidato a diputado nacional Facundo Manes encabezaron juntos este miércoles un acto en la capital correntina, donde plantearon "exportar al país este frente amplio de centro-popular" en referencia a la alianza ECO+Vamos Corrientes que gobierna la provincia.





Llamaron así a la "unidad nacional", evitando las posiciones extremas de izquierda y derecha, para "lograr una Patria más justa y más equitativa", mediante un modelo basado en la educación y el trabajo. El Mandatario correntino volvió así a denunciar discriminación del gobierno de Alberto Fernández y a reclamarle federalismo, pidiendo el acompañamiento del electorado este 14 de noviembre en defensa de los recursos necesarios para el desarrollo local.



Una multitud se congregó este miércoles a la noche en el club San Martín de la ciudad de Corrientes para acudir a un nuevo acto de campaña del oficialismo provincial, esta vez con la presencia de Manes y otros referentes de "Juntos" que elogiaron en la ocasión la gestión estatal y construcción política lideradas por Valdés. Así fue que también estuvieron el diputado provincial y presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad y el diputado nacional por Formosa, Luis Naidenoff; además los de los referentes de ECO+Vamos Corrientes: los candidatos a senadores nacionales Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela y a diputados nacionales Manuel Aguirre, Sofía Brambilla y Carlos Gatti; el senador nacional y vicegobernador electo, Pedro Braillard Poccard; la diputada nacional Ingrid Jetter; el presidente de la Cámara de Diputados de la la provincia de Corrientes, Pedro Cassani; y los intendente y vice de la capital provincial, Eduardo Tassano y Emilio Lanari, respectivamente.



Al iniciar su discurso en el acto, Valdés expresó que "los argentinos tenemos que juntarnos" como en Corrientes para iniciar "un periodo de transformación, porque nunca los argentinos cuando nos peleamos pudimos lograr algo".



"Cuando lo argentinos nos juntamos realmente logramos hacer grandes transformaciones", insistió, advirtiendo que "cuando no hay equidad en el reparto de los fondos comienzan a haber peleas", y sostuvo que esta situación "se ve hoy", denunciando que "a Corrientes no le alcanza, a Misiones no le alcanza, a la provincia de Buenos Aires no le alcanza, y terminan dilapidando los fondos" en clara alusión al Gobierno nacional.



Seguidamente, Valdés remarcó cómo la provincia de Corrientes sostiene y gestiona la salud y la educación publicas, afirmando además que "en las provincias, los gobernadores nos hacemos cargo de la producción". Y en este sentido, remarcó que "sabemos milimétricamente qué necesita nuestra provincia para salir adelante y ponemos nuestro esfuerzo todo el tiempo en ello". Agregó que "sabemos también que tenemos que hacer para la modernización y estamos trabajando para alcanzarla".



"Pero resulta que hoy la Argentina comienza a repartir inequitativamente", advirtió luego para cuestionar: "Entonces, si las provincias tenemos las responsabilidades más importantes, por qué la Nación se queda con la mayoría de los recursos, discriminándonos".



Y sostuvo que ello "es lo que tenemos que transformar, cambiar, pero cuando un gobernador dice estas cosas, automáticamente empezamos a ver cómo el anti-federalismo comienza a operar". En este sentido, Valdés advirtió que "estuve analizando el Presupuesto Nacional y los correntinos no nos doblamos con los guachazos, nos ponemos de pie, porque tenemos sangre, estirpe, porque Corrientes es una provincia fundadora de la Nación Argentina".



"Somos los herederos del General San Martín, el Sargento Cabral, regamos con nuestra sangre este federalismo y cada vez que la Patria nos hace el llamado, estamos los correntinos, en las guerras históricas y hoy caminamos entre miles de héroes de Malvinas que fuimos a derramar sangre por nuestros hijos", arengó el Gobernador.



Así fue que luego denunció que "nos laceran en el Presupuesto Nacional para este año, pusieron a Corrientes un 30 por ciento menos de inversión en infraestructura, con esta tremenda inflación que nos está comiendo a todos". Y agregó: "Pero, como reparten inequitativamente, vemos cómo otra vez le dieron a Santa Cruz un 800 por ciento más, esta película ya la vivimos y así es como aparecen estos personajes como Lázaro Báez y después presionan al Poder Judicial para no ir presos por la dilapidación de los fondos públicos".



"Por eso tenemos que juntarnos y estamos convocando nuevamente a todo el campo popular de la Argentina", afirmó luego, sosteniendo que "la transformación en la Argentina no se hace de la mano de Carlos Marx ni Adam Smith", en referencia a traspasar los sesgos ideológicos. "Se hace construyendo una Patria federal y soberana", refutó.



Así fue que planteó: "Esta nueva unidad nacional la tenemos que convocar todos juntos con objetivos claros y quiero que en esta elección me den una ayuda, porque necesito que Corrientes mande dos senadores y tres diputados al Congreso de la Nación". Seguidamente, sostuvo que Corrientes necesita sostener "una visión estratégica" con "infraestructura para el desarrollo, escuelas, caminos, progreso, modernización".



En tanto, Valdés se refirió también a Manes como "un hombre que nos vuelve a traer esperanza a más de 45 millones de argentinos" y le agradeció por su visita, como así también a Abad y Naidenoff.



"Si nosotros no convocamos a una nueva Patria, donde la educación pueda llegar a cada uno de nuestros hijos, una Patria productiva, cada vez nuestros jóvenes van a creer más que la solución de la Argentina es abandonar a sus padres y abuelos para buscar un mejor destino", consideró luego.



Ya hacia el final, Valdés instó a transmitir que "nosotros venimos a transformar nuestra Patria, porque es posible construir una Patria distinta, que es posible una patria mejor, aunque lleve tiempo, porque ya vimos que el populismo no nos conduce a ningún lado, al igual que el recalcitrante neoliberalismo, tampoco nos condujo absolutamente a ningún lado".



"Hoy tenemos que construir la Patria de la educación y el trabajo, esa es la Patria que tenemos que hacer con los valores que nos enseñaron nuestros padres, abuelos y antepasados", sostuvo Valdés, invitando a "arremangarnos y trabajar para hacerlo".



Advirtió que "el camino no es fácil, pero tenemos que hacerlo" y señaló que "el 14 votamos por eso", entendiendo que así "la elección la gana el pueblo de la provincia de Corrientes". Y expresó optimismo, entendiendo que "está naciendo una nueva Argentina, de nuestra voluntad, sabiendo lo que tenemos que hacer, vamos a construir la Patria que queremos los argentinos, por nosotros, nuestros hijos y por nuestra posteridad, vamos correntinos a ganar las elecciones el 14 para lograr una Patria más justa y más equitativa".



Manes: "El futuro de la Argentina lo vemos hoy en Corrientes"



Antes, Manes inició su alocución dándole a Valdés las "gracias por mantener la llama de la política, la gestión y ser un ejemplo". Seguidamente, el neurocientífico candidato radical avizoró que "se viene un nuevo mundo y en ese nuevo mundo, un nuevo país, y en ese país se viene la gente del interior, se viene la Argentina federal".



Planteó así que "tenemos un desafío que nunca imaginamos y tenemos que estar a la altura, quiero hablarle a los jóvenes, tenemos una deuda de inspiración". En este sentido, dijo que "ser jóvenes en este país no es fácil" y les pidió que "no aflojen, que luchen, que no acepten las cosas como están", considerando que" en la historia, cuando los jóvenes lucharon, pasaron cosas inimaginables, es tiempo de los jóvenes y de las mujeres".



Luego, Manes sostuvo que "en este país perdimos el sentido de Nación, y nadie se salva solo, por eso es importante lo que hizo Valdés en Corrientes, por eso tenemos que exportar al país este frente amplio de centro-popular con la Unión Cívica Radical de pie y liderando, eso es lo que tenemos que llevar a todo el país".



"Gracias Gobernador por el manejo de la pandemia, y se lo digo como médico, el Hospital de Campaña es un orgullo para todo el país", le expresó a Valdés, entendiendo que "el futuro de la Argentina lo vemos hoy en Corrientes con el frente que armaron para vencer la decadencia del país, con la energía y el orgullo correntino, es lo que necesitamos el resto de los argentinos, recuperar el orgullo de ser argentinos, ustedes tienen el orgullo de ser correntinos y nos van a exportar el orgullo de ser argentinos".



"Pero, lo que viene no es fácil", advirtió luego, sosteniendo que "tenemos el desafío de reconstruir una Nación que ya venía en decadencia crónica, económica, social, educativa y ahora con una pandemia más las dificultades de nuestra región, Latinoamérica, no va a ser fácil y muchos de nosotros, tal vez, no veamos la Argentina que soñamos, porque va a tardar mucho tiempo, pero nos va aliviar verla encaminada hacia el desarrollo y el progreso". Y concluyó que "este tiempo requiere de pensar en grande, de creer en nosotros mismos y lo que tenemos que hacer es creer en un nuevo país con diferentes ideas".



Por su parte, Abad expresó su "alegría tremenda al ver este estadio lleno", entendiendo que así "el radicalismo está en la cancha en todo el país, y este frente que vemos en Corrientes es el modelo que tenemos que exportar al país, por una Argentina justa, próspera y soberana". De este modo, el candidato y titular del radicalismo bonaerense convocó a "trabajar por la libertad y la igualdad, a ratificar el triunfo de Gustavo Valdés en estas elecciones", porque "desde el Congreso vamos a trabajar con Valdés, codo a codo, espalda con espalda, por una Argentina federal".



Mientras que Braillard Poccard pidió que "no permitamos que el 14 se empañe un ápice lo que fue la victoria espectacular" de Valdés el 29 de agosto, entendiendo que "eso se va a lograr con el trabajo de todos". Y sostuvo que "esto es Corrientes, esta alianza que dejó atrás las diferencias para mirar el futuro con optimismo y esperanza, permitiendo así lograr la paz social". Finalmente instó a que "preservemos lo que costó tanto sacrificio conseguir y a partir de ello podremos decir que el futuro gobierno de Gustavo Valdés va a contar con todo el respaldo en el Congreso de la Nación".



En tanto, Vischi consideró que "en Agosto, Corrientes definió un rumbo y felicitó con creces una gestión que lleva adelante Gustavo Valdés", quien "mostró liderazgo en tiempos difíciles, como es una pandemia, mostró diálogo logrando el consensos de distintos sectores y administró los recursos del Estado con responsabilidad". El diputad provincial y candidato a senador nacional dijo que "estas cosas son las que queremos para el país, pero en el Gobierno nacional hicieron ahora todo lo contrario". Fue por ello que afirmó: "Los correntinos tenemos para exportar un modelo y queremos ir a Buenos Aires para acompañar un proceso que se viene y va ser muy difícil, nuestro objetivo es defender los intereses de Corrientes y ponerle un freno al centralismo y al autoritarismo".



A su turno, Valenzuela aseguró que "vamos a lograr esta banca tan importante para Corrientes y el país, las mujeres estamos cada vez mas comprometidas e involucradas", comprometiéndose a legislar y gestionar para "tenderle la mano a cada intendente, defender los intereses de mi provincia y acompañar a nuestro Gobernador que supo escuchar a cada correntino". Antes, Aguirre dijo que "estamos viendo el progreso, la modernización, el desarrollo y la inclusión, pero los legisladores en el Congreso tenemos que trabajar sobre el federalismo, no pedimos que nos regalen nada, sino que nos den lo que nos corresponde", pidiendo que "ayuden a Gustavo Valdés, porque representa al millón cien mil correntinos".



Po su parte, Brambilla felicitó a la UCR por la convocatoria de esta noche, diciendo que "esto es una fiesta y el 14 vamos a hacer una elección histórica, con el mejor gobernador del país, por eso el 80 por ciento de los correntinos lo acompañaron y ahora Valdés necesita el equipo completo en el Congreso, estoy segura que el 14 de noviembre Corrientes nuevamente se va a lucir en el país", mientras que Gatti consideró que este último turno electoral del 2021 "va a ser un día histórico para Corrientes y el país", porque "es importante seguir trabajando en conjunto para continuar el desarrollo impulsado por el gobernador Valdés".