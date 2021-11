Doblete de Dybala, ganó Juventus y está en octavos

Miércoles, 03 de noviembre de 2021

La Vecchia Signora venció 4-2 a Zenit con dos tantos del argentino, que superó el récord de Platini, otro de Federico Chiesa y uno de Morata. Estos tres puntos lo meten entre los 16 mejores.







Juventus venció 4-2 en el Allianz Arena a Zenit. Los locales ganaban gracias al golazo de Paulo Dybala pero un gol en contra de Bonucci le dio el empate a los rusos. El argentino luego tiró afuera un penal pero lo pudo volver a patear por invasión rival y convirtió para superar el record de Michel Platini, el tercero lo hizo Federico Chiesa y el cuarto Álvaro Morata. Con este triunfo, la Vecchia Signora asegura su lugar en los octavos.





La Joya hizo casi todo bien. En el capítulo de los errores, sólo sumó un penal errado, pero hasta tuvo suerte, porque tuvo que repetirlo y marcó. También hizo otro gol, el primero del Juventus, mandó un disparo a un poste y, sobre todo, se encargó de comandar todo el ataque de un equipo que necesitaba ganar sí o sí.



Noveno en Liga a 16 puntos del líder (Nápoles) después de sólo once jornadas, el Juventus necesitaba dar un golpe encima de la mesa para demostrar que, por lo menos, por el continente, merecía cierto respeto y debía ser tenido en cuenta.





Dybala capitalizó casi todas las acciones de peligro de La Vecchia Signora. Se encargó de desquiciar a la defensa del Zenit, que durante los primeros 25 minutos sólo pudo dedicarse a frenar los ataques del local.

En la primera etapa de su exhibición inicial, Dybala marcó. Lo hizo rápido, a los once minutos, después de un buen remate desde el punto de penal y tras estrellar un disparo contra un poste del arco del Zenit. Luego, casi sin dar un respiro a sus rivales, se escabullió en la banda derecha de dos defensores y su pase de la muerte no lo aprovechó Morata, que mandó la pelota por arriba del travesaño.





Ahí se acabó el huracán Dybala de la primera parte. Con dudas atrás, cada vez que el cuadro ruso rondaba el área de Szczesny se encendían las alarmas. Allegri, necesita recuperar esa fortaleza perdida y que mostró Leonardo Bonucci con el tanto en propia meta que dio el empate al Zenit.

Ese resultado, 1-1, no quitaba la clasificación matemática al Juventus. Pero, necesitaba más. Por eso, tras el paso por vestuarios, salió a por la victoria con Dybala otra vez enchufado. Todo pasaba por sus pies. O casi todo, porque Chiesa también acaparó focos después de provocar un penal. Claudinho no pudo evitar tirarlo y, aunque Dybala falló en su primer intento porque el árbitro Alejandro Hernández vio a dos jugadores del Zenit pisar el área en el momento del lanzamiento, no lo hizo en el segundo.





El 2-1 estiró al Zénit, que, necesitado, adelantó sus líneas a la desesperada. Entonces, el Juventus jugó muy cómodo al contragolpe. De ese modo, McKennie avisó con una cabalgada que acabó con un disparo al larguero y Chiesa sentenció tras una buena finalización dentro del área.





El 3-1 liquidó cualquier posible reacción del Zenit y selló una victoria a la que se unió Morata con el cuarto, que alivió las penas de la Juventus en Liga. Sardar Azmoun, sobre la bocina, maquilló el marcador para un equipo que aún tiene lejanas opciones de clasificarse.





El mensaje de Dybala tras superar el récord de Platini

El argentino llegó a las 107 conquistas en el equipo de Turín, nada menos que superando los 105 de Michel Platini, y a su primer grito decidió celebrarlo como el francés, recostado en el piso sosteniendo su cabeza. Así quedó más cerca del top ten de goleadores de la historia del equipo: Roberto Baggio es el próximo a superar,, con 115 festejos. El máximo anotador es Alessandro del Piero, con 290.



Después, el argentino escribió en sus redes sociales: "No había mejor forma de celebrar 124 años de historia ¡Saludos Juve! Estoy orgulloso de haber alcanzado la leyenda Le Roi Platini".