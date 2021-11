Gallardo llegó al New York Times: la nota en la que elogian al Muñeco Miércoles, 03 de noviembre de 2021 El artículo resalta que el CV del técnico de River "debería hacerlo irresistible para todos los clubes de elite de Europa.





"Gallardo es de River, de River no se va". El Monumental habla. Los hinchas, como les enseñó Napoleón, creen. Son optimistas y ese sentimiento se ve reflejado en la encuesta Olé: con 40 mil votos y el 66% consideró que el DT se va a quedar en 2022. En Núñez es ídolo eterno, en Argentina es admirado, pero los elogios atraviesan las fronteras y su figura llegó hasta el New York Times, uno de los diarios más importantes de Estados Unidos y del mundo, que le dedicó una impactante nota.





Rory Smith, corresponsal inglés del NYT, publicó un artículo este fin de semana en el que pone el ojo sobre una tendencia mundial de algunos poderosos de Europa, que a la hora de elegir a un nuevo entrenador ponen por encima a los exjugadores sin experiencia, con la excusa de que no hay técnicos de clase mundial en el mundo y esperanzados en encontrar al nuevo "Pep Guardiola".



Zidane tuvo éxito en el Real Madrid, Andrea Pirlo fue despedido tras una temporada en Juventus, Frank Lampard duró poco en Chelsea y Solskjaer se sostiene como puede en el Manchester United. Y ahí es donde el periodista enaltece los éxitos del Muñeco en Núñez.







"Ha ganado una y otra vez. En River, Gallardo ha acumulado más de una decena de importantes trofeos como técnico. Ha ganado dos campeonatos continentales y Ramón Díaz, uno de sus antecesores, lo ha calificado como el mejor técnico de la historia del equipo”, destaca Smith, que le dedicó una contundente frase que lo pone a la par de los más grandes detés del Viejo Continente.





"Gallardo tiene el tipo de currículum gerencial que debería hacerlo irresistible para la mayoría, si no todos, los clubes de elite de Europa. Ha estado en su puesto actual durante siete años y demostró que puede hacer frente a la presión más profunda y las expectativas más elevadas. No es un mercenario, de esos que brillan fuerte y por poco tiempo antes de irse a otro sitio. Ha demostrado que puede montar las corrientes políticas que giran alrededor de cualquier club importante y aprendió a trabajar con un presupuesto relativo”, remarcó.





Para Smith, Pep, Klopp y Tuchel ocupan el podio de técnicos en la actualidad y por debajo de ellos aparecen. En este contexto, Gallardo figura en su lista de nuevos aires junto a Brendan Rodgers (Leicester), Erik Ten Hag (Ajax), Ruben Amorim (Sporting) y Marco Rose (Dortmund). Son todos candidatos convincentes para dirigir a un poderoso, pero...





"Existe la sensación de que aún no han demostrado que sean de clase mundial y este es el problema. Quieren contratar técnicos con el tipo de experiencia adecuado, pero la única forma en que puedan obtenerla es siendo contratados. El fútbol está ahora tan fracturado por los resultados que no pueden probarlo. Estos son los entrenadores que el Barcelona o el Manchester United deberían buscar nombrar ahora", analizó Smith, que destacó todo lo que significa para MG seguir vigente durante tanto tiempo en un fútbol tan vertiginoso como el Sudamericano:





"Ganó una liga con Nacional en Uruguay y fue recompensado con un puesto en River, uno de los clubes más grandes del mundo para todos los estándares, un ambiente tan impaciente, exigente y expectante como en cualquier otro lugar. Allí, ha ganado dos veces la Copa Libertadores”.





El debate está sobre la mesa. ¿Gallardo está en condiciones de dar el salto a un club de elite mundial? ¿Debe tener una experiencia anterior como el caso de Simeone en Catania? Para Smith, la problemática es clara:



"Los exjugadores icónicos aceleran el proceso de convertirse en entrenadores gracias a la creencia de que pueden resistir una avalancha de pruebas, de que su talento puede transmitirse y genera paciencia entre los aficionados. Ahora, es más importante el conocimiento de cómo funcionan estos templos gigantes, la sensación de estar cómodo dentro de ellos, un sentimiento de pertenencia. Es ese cambio el que ha privado a Gallardo, y a muchos entrenadores como él, de una oportunidad".





Y por último, cerró la nota con una fuerte definición, en la que una vez más resalta la imagen de un Napoleón que, tarde o temprano, tendrá un inexorable futuro europeo: “Mucho más dignos de simpatía son los entrenadores, como Gallardo, que se encuentran atrapados en un juego cuyas reglas han cambiado por debajo de ellos. Ha construido un CV irresistible, solo para que le digan que lo ha hecho todo en el lugar equivocado".