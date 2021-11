El colegio La Salle suspendió sus clases por un brote de la cepa delta

Martes, 02 de noviembre de 2021

Hay al menos ocho casos y se esperan los resultados de más hisopados. El nivel inicial tiene actividad normal.





El colegio La Salle de Córdoba suspendió en su totalidad las clases durante este lunes y martes debido a un brote de la cepa Delta.



Según informaron las autotidades de la institución, se hisopará todo el personal del colegio (docentes, no docentes y alumnos) y, a partir del miércoles, aquellos cursos que no presenten casos positivos volverán a clases.





Continuarán en aislamiento durante 14 días, los cursos de 1º a 3º año del secundario, turno mañana y tarde y 4º a 6º grado del primario, solo el turno mañana. Estos cursos volverán a la presencialidad el viernes 12, pero tendrán clases virtuales desde el martes en los horarios habituales.



"En el nivel primario y secundario no hay clases porque están indicados dos días para el hisopado de todo el personal y hasta que tengamos los hisopados negativos vamos a tomar estos dos días para hacerlo", explicó a Cadena 3 el director del colegio, Martín Digilio.



Además señalo que por el momento tienen conocimiento de 8 casos pero "el viernes y el sábado se hicieron hisopados y creemos que hay algunos hallazgos más".



Lo casos "están focalizados en dos cursos, uno de primario y uno de secundario e indicado en otros por alguna situación social de los chicos y ese es el tema", aclaró.



El resto de los cursos volverá a la presencialidad a partir del miércoles, luego de presentar un resultado de antígenos negativo.



Las clases del nivel inicial serán las habituales de manera presencial, pero los niños que sean hermanos de estudiantes aislados por ser caso confirmado o contacto estrecho no deberán asistir al colegio hasta que se reincorpore el hermano aislado.



Todos los docentes, estudiantes y personal no docente de la escuela dispondrán de este lunes y martes para hisoparse. Lo podrán hacer en el centro de testeo de la escuela que proporcionará el Ministerio de Salud (de 13 a 18 este lunes y de 10 a 13 y de 14 a 18 el martes) o en cualquier centro de testeo.



El viernes a la tarde y el sábado por la mañana se realizaron testeos en la escuela, arrojando más casos positivos.