Se abrirán nuevos corredores seguros en las fronteras y accesos al país

Martes, 02 de noviembre de 2021

Se desterminarán los nuevos puntos de entrada al país, trayectos y lugares que reúnan "las mejores capacidades para responder a la emergencia sanitaria declarada internacionalmente".





Se abrirán nuevos corredores seguros en las fronteras y accesos al país

A través de Decisión Administrativa Nº 1064, publicada este martes en el Boletín Oficial, el ministerio de Salud determinará los nuevos puntos de entrada al país, trayectos y lugares que reúnan "las mejores capacidades para responder a la emergencia sanitaria declarada internacionalmente" en relación a la pandemia de coronavirus, con el objetivo de conformar "corredores seguros".



La norma afirma que "de conformidad con la evolución de la situación epidemiológica, los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán proponer (los corredores) al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional".





Se coordinará "la apertura de corredores seguros adicionales a los autorizados, quedando en tal previsión incluida la solicitud, en el marco de la realización de eventos deportivos o culturales masivos". A tal fin, se "deberá presentar un protocolo aprobado por la autoridad sanitaria provincial previendo, en su caso, los mecanismos para llevar adelante las medidas sanitarias de trazabilidad y rastreo de contactos, de traslado y aislamiento de los casos positivos y las demás referidas a la alerta, mitigación y respuesta a la Covid-19".



Los protocolos deberán dar "cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, respecto a su pertinencia".



Dentro de los corredores seguros autorizados, el ingreso de personas al territorio nacional quedará sujeto al cumplimiento de los requisitos migratorios vigentes como "haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su ingreso al país".



Las personas consignarán dicho extremo en la declaración jurada exigida por la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior. "A tal efecto se entenderá por esquema de vacunación completo al definido por las autoridades sanitarias del país de vacunación", se consigna en la normativa.



Se deberá también "contar con una prueba de PCR negativa realizada en el país de origen dentro de las 72 horas previas al inicio del viaje, y las personas vacunadas con esquema completo y testeadas que resulten negativas estarán eximidas de realizar la cuarentena".



Los ingresantes tendrán que poseer un seguro de salud Covid 19, con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios, para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos. Los menores de edad que no hayan completado el esquema de vacunación "estarán eximidos de realizar la cuarentena, pero se les recomienda no realizar actividades grupales ni concurrir a eventos grupales o masivos durante los primeros siete días contados desde su arribo al país". El costo de los tests a los que se hace referencia quedará a cargo de la persona que ingrese al país. El Ministerio de Salud queda facultado a determinar y otorgar excepciones y definir los criterios y condiciones sanitarias.



En cuanto a los ciudadanos argentinos, quedarán exceptuados de realizar la cuarentena quienes hayan completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su ingreso al país.



Para el caso de los argentinos o las argentinas que hubieran residido en el exterior durante al menos el último año, se entenderá por esquema de vacunación completo al definido por las autoridades sanitarias del país de residencia. Deberán "contar con una prueba PCR negativa realizada en el país de origen dentro de las 72 horas previas al inicio del viaje.



Las personas que no cumplan los requisitos previstos deberán realizar la cuarentena y hacerse un test de PCR al séptimo día de su arribo al país, cuyo resultado deberá ser negativo como condición de finalización del aislamiento obligatorio.



También se recomienda a los y las menores de edad en la situación precedentemente mencionada no realizar actividades grupales ni concurrir a eventos grupales o masivos durante los primeros 7 días contados desde su arribo al país. El costo de los tests a los que se ha hecho referencia quedará a cargo de la persona que ingrese al país.



Previo al inicio del viaje hacia Argentina, los operadores de medios de transporte - aéreo, fluvial y marítimo - de pasajeros internacionales deberán - sin excepción - comprobar que el pasajero haya declarado el cumplimiento de los extremos definidos como requisitos sanitarios.



Una vez en el territorio nacional, las personas que ingresen al país deberán portar, durante los 14 días posteriores a su arribo, la documentación que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos en los incisos precedentes como condición para su ingreso.



Los servicios fluviales internacionales autorizados a través de corredores seguros tendrán liberados sus aforos, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de los protocolos sanitarios que exige la autoridad sanitaria nacional; pudiendo los buques operar con un 100 % de ocupación.