PSG confirmó la baja de Messi para la Champions y dio un parte médico

Martes, 02 de noviembre de 2021

Tras haber durado solo 45 minutos en el último partido, Leo se pierde la visita al Leipzig por la fecha cuatro de la Champions. Qué dice el parte publicado por Paris Saint-Germain.





El Paris Saint-Germain confirmó que Lionel Messi sufre una lesión y será baja para el partido de este miércoles por Champions League, donde el elenco francés visitará al Leipzig en Alemania. La Pulga no viajará con el plantel y se quedará en Paris intentando recuperarse para el sábado, cuando el PSG visite al Bordeaux en el último partido de la Ligue 1 antes de la fecha FIFA con Eliminatorias Sudamericanas para la Selección Argentina.





Messi arrastra una molestia desde la semana pasada, cuando el jueves se entrenó de manera diferenciada por un problema muscular. El viernes, sin embargo, fue titular ante el Lille. A Leo no se lo vio en óptimas condiciones y el cambio del entretiempo confirmó que algo tenía. En el inicio de esta semana, la Pulga no pudo entrenarse a la par del plantel y su ausencia en la delegación que viajaría a Alemania era prácticamente un hecho, que terminó de confirmarse hoy con la publicación de la lista de jugadores convocados del PSG.



El Paris informó que Messi tiene una "molestia en los isquiotibiales de la pierna izquierda", sin confirmar si se trata de algún tipo de lesión o no, pero además agregó en su parte médico que Leo tiene "dolores en la rodilla tras una contusión". Esta situación no deja de alarmar a la Selección Argentina, que dentro de 10 días debe visitar a Uruguay y un par de días más tarde recibirá a Brasil en una doble fecha clave para Qatar 2022. ¿Llegará a recuperarse para el doble clásico sudamericano?





ADEMÁS DE MESSI, PAREDES TAMPOCO VIAJA PARA EL LEIPZIG-PSG DE CHAMPIONS LEAGUE

El mediocampista de la Selección Argentina se recupera de un desgarro de grado 3 sufrido en el cuádriceps en el último partido que jugó por Eliminatorias en la fecha FIFA de octubre y ya volvió a correr.