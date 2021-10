Cómo cuidar la salud ante las altas temperaturas Sábado, 30 de octubre de 2021 Evitar la actividad física, no esperar a tener sed para beber agua, no consumir alcohol y cuidar la alimentación además de la hidratación, son las recomendaciones, entre otras más difundidas, del Ministerio de Salud de la Nación ante las altas temperaturas que azotan a la mayor parte del país.



Frente al calor, la cartera sanitaria aconseja:



- Evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Buscar la sombra y permanecer en espacios ventilados.



- Usar protector solar con factor de 30 o más y renovarlo cada 2 horas.



- Los bebés menores de 1 año no deben recibir el sol directo. Desde los 6 meses en adelante deben usar protector solar (FPS 50 o mayor), renovado cada 2 horas.



- Evitar la actividad física, pero, de hacerlo, elegir las horas de menos calor, con ropa holgada, liviana y de colores claros.



- Cubrirse la cabeza con un gorro o un pañuelo.



- No esperar a tener sed para tomar agua. Hacerlo antes, durante y después del ejercicio.



- Para evitar el agotamiento por calor y golpe de calor (trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo), además de la hidratación se recomienda cuidar la alimentación.



- En esos casos se recomienda dar el pecho a los lactantes con mayor frecuencia y ofrecer a los niños abundante agua segura y jugos naturales durante todo el día.



- No ofrecer bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar como las gaseosas.



- No ofrecer bebidas muy frías o calientes, ni tampoco comidas pesadas.



- Para los jóvenes y adolescentes, no consumir bebidas con alcohol ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido.



- Tampoco se debe tomar cerveza para aliviar la sed y el calor.