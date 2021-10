Vuelve Lollapalooza con Foo Fighters, Miley Cyrus, Bizarrap, Nicki Nicole, L-Gante y WOS

Viernes, 29 de octubre de 2021

Tras una postergación de dos años a consecuencia de la pandemia, decenas de artistas internacionales y locales se presentarán el 18,19 y 20 de marzo de 2022 en el Hipódromo de San Isidro, para compartir los cinco escenarios del megafestival.







Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus, Doja Cat, el rapero neoyorquino A$AP Rocky, el rapero español C. Tangana y el DJ holandés Marin Garrik son la avanzada internacional que se hará presente en la Argentina para una nueva edición del Lollapalooza, que se desarrollará 18, 19 y 20 de marzo próximo en el Hipódromo de San Isidro.



El megafestival que iba a realizarse en marzo 2020 pero se canceló por la pandemia, fue reprogramado para noviembre de este año y se volvió a postergar, finalmente tiene fechas confirmadas y grilla establecida, que dio a conocer este jueves al mediodía la productora argentina del evento.



Serán decenas de artistas internacionales que junto a los locales darán vida en cinco escenarios simultáneos a uno de los grandes encuentros de rock en la Argentina, marca establecida en el mundo de conciertos de alto voltaje y con figuras rutilantes del panorama internacional y local.



Otros créditos foráneos que aterrizarán en el país, algunos de ellos por primera vez, son los raperos norteamericanos Machine Gun Kelly y Jack Harlow, la estrella en ascenso del indie y el folk rock californiano Phoebe Bridgers, la banda británica Idles y el trapero portorriqueño Jhay Cortez.



También llegarán Khea, la cantante canadiense Alessia Cara, Turnstile, el heavy gitano de Derby Motoretas Burrito Kachimba, Remi Wolf, Channel Tres, King Gizzard & the Lizard Wizard, Boombox Cartel, Ashnikko y JXDN, entre otros.



Los representantes argentinos estarán encabezados por Babasónicos, El Mató un Policía Motorizado, WOS, Duki, Bizarrap, Louta, L-Gante, Emmanuel Horvilleur, Las Ligas Menores, Natalie Pérez, la rosarina Nicki Nicole, Lito Nebbia y Rosario Ortega, entre más.



En cuanto a la política de entradas, quienes hayan adquirido tickets para las ediciones aplazadas podrán utilizar los mismos si respetan el día (Día 1 para Día 1), cambiar de día a través de un canje que debe realizarse en la página https://allaccesslollapalooza.zendesk.com/hc/es/requests/new o pedir la devolución del dinero por la misma página o en puntos de compra.





A partir del 16 de noviembre -dos días después de finalizado el proceso de cambio de entradas o reembolso para las ya adquiridas- se pondrán a la venta nuevos tickets para los shows en los canales habituales.



El viernes 18la cantante pop norteamericana Miley Cyrus será la encargada de cerrar una noche que estará teñida por el rap y los ritmos urbanos, con la presencia por primera vez en el país del neoyorquino A$AP Rocky, dueño de un hip hop hipnótico, el DJ sueco Alesso, el trapero argentino Bizarrap, el español C. Tangana, la explosión de WOS, Louta, La Joaqui, entre otros.



Mientras que el sábado 19 estará liderado por el emblema del indie neoyorquino The Strokes, la rapera pop californiana Doja Cat, el texano Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Alan Walker, Kehiani y los argentinos Nicki Nicole , Litto Nebbia, Él Mató a un Policía Motorizado, entre otros.



En tanto el cierre del domingo 20 estará consagrado a la banda de David Grohl, Foo Fighters, viejos conocidos del público argentino que estarán presentando en vivo en el país su último registro de estudio "Medicine at Midnight", que lanzaron en febrero de este año.



Junto a la banda de Seattle también tocarán esa noche el DJ holandés Martin Garrix, Babasónicos, el rock alternativo de Jane's Addiction, la sensación mediática local L-Gante, Phoebe Bridgers, Alessia Cara, Idles, Emmanuel Horvilleur, DJ TAO, y Las Ligas Menores, ente otros.



Pasaje conocido y esperado de la "normalidad" que retorna luego de la pandemia que canceló presentaciones en vivo, viajes y encuentros, el multitudinario evento que se realizará en el Hipódromo de San Isidro volverá a traer las nuevas tendencias y los grupos consagrados en una reanudación de ritos musicales que irá acrecentándose con el correr de 2022.