Los argentinos podrán entrar a Europa con o sin vacunas contra el coronavirus

Viernes, 29 de octubre de 2021

Se trata de una medida de la Unión Europea que sumará este viernes a la Argentina a una lista de estados sin limitaciones para entrar a su territorio.





Los ciudadanos argentinos ahora pueden viajar a Europa independientemente de su estado de vacunación: la Unión Europea agregó al país a la lista verde.



Con esta medida se destraba la prohibición para quienes estén inmunizados con la vacuna rusa Sputnik V -con una o dos dosis- y que no podían entrar al territorio europeo porque este fármaco no está aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).





El Reino Unido avaló los certificados de vacunación argentinos y no habrá que hacer cuarentena



Los argentinos con Sinopharm tampoco tendrán problemas. Esta vacuna está aprobada por la OMS pero no por la agencia europea. Algunos países se negaban a aceptarla. Para los argentinos ahora dejaría de tener importancia.



Este viernes el Consejo europeo anunció una nueva recomendación por la que Argentina, Colombia, Perú y Namibia entrarán a su lista de "paises seguros" para visitar ese territorio en virtud de que el nivel de inmunización contra el coronavirus es alto y los contagios y muertes están bajando.



Los países que ya aceptan ingreso de argentinos



Tras el anuncio, cada país de la UE confirmará la medida. Uno de los primeros en permitir el ingreso de argetinos fue Francia, quien ya dio luz verde. Allí los viajeros vacunados pueden ingresar al país mostrando un comprobante de su vacunación, así como una declaración jurada: no se requiere PCR ni cuarentena.



La declaración jurada es una certificación de los viajeros de que no tienen síntomas de Covid 19, ni han estado en contacto con un caso de Covid-19 en las últimas dos semanas.



Los viajeros de países verdes que no están vacunados o que no cumplen con los criterios para ser reconocidos como personas vacunadas en Francia se rigen por reglas de entrada diferentes.



Los españoles también adoptan las recomendaciones de la UE y así lo harán con los argentinos. Exigirán un PCR negativo de 72 horas previas y no exigirán cuarentena.



El Reino Unido por su parte anunció este jueves que los argentinos con el esquema completo de inmunización entren a su territorio sin obligación de guardar cuarentena. Los que tengan Sputnik también pero con cuarentena.