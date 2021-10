San Martín perdió con Instituto y se quedó sin final en el Súper 20 Viernes, 29 de octubre de 2021 El equipo correntino no pudo sostener el buen primer cuarto y cayó 80 a 70 frente a un rival que fue superior a partir de la buena defensa y las variantes que mostró para atacar. La definición del torneo se concretará mañana entre el conjunto cordobés y Gimnasia de Comodoro Rivadavia.



La ilusión de San Martín para instalarse en la final del Súper 20 chocó anoche frente a Instituto de Córdoba, que lo venció en el estadio “Ángel Sandrín” por 80 a 70 y lo eliminó de la competencia previa al inicio de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).



El equipo correntino fue un vendaval de triples en el primer cuarto, pero después no pudo mantener el ritmo anotador y fue cediendo terreno frente a un rival que creció con la defensa, el control de los rebotes y las conversiones de Martín Cuello (20 puntos), Tayavek Gallizi (16) y Nicolás Romano (13).



En la semifinal disputada en la noche del jueves, San Martín marcó el rumbo en el cuarto inicial con los tiros a distancia y su siempre sacrificado trabajo defensivo. Instituto intentó imprimirle vértigo a sus ofensivas, pero no estuvo certero al buscar el aro y en defensa dio ventajas en el perímetro.



En los 10 minutos iniciales, el porcentaje de efectividad en los triples del “Rojinegro” fue del 70 %, con 7 conversiones de 10 intentos. En este rubro se destacó Fabián Ramírez Barrios con 4 de 4.



Con un andar firme arriba, la brecha para el equipo correntino fue primero de 7 (17 a 10) y terminó siendo de 9 (26 a 17) con un triple de Leonardo Mainoldi sobre el sonar de la chicharra.



En el segundo capítulo cambió el trámite del encuentro. Instituto siguió con su ritmo frenético, pero ahora se le “abrió” el aro al llegar con mayor comodidad a posiciones de lanzamientos.



En tanto que San Martín rápidamente se complicó con las faltas personales. El equipo correntino entró en penalización cuando apenas transcurrieron 2 minutos y 30 segundos. Además, quedó con sus bases Gastón García y Santiago Ferreyra con 3 personales cada uno.



El local presionó en defensa y en el ataque encontró variantes para anotar. Llegaron los triples y las conversiones de segundas instancias para equilibrar el marcador. Un doble de Cuello le permitió pasar a ganar 30 a 29 después de un parcial de 11 a 3.



Los conducidos por Diego Vadell perdieron la brújula en el ataque. Ya no llegaron los triples y careció de otras opciones seguras. Con la sequía en la ofensiva también apareció la frustración para marcar y por eso no extrañó que el local se escape por 9 (46 a 37).



Un triple de Mateo Chiarini en el inicio del tercer cuarto estableció la distancia en 12 (49 a 37) y desde allí Instituto controló el trámite del cotejo. Los dos equipos bajaron la intensidad anotadora e intercambiaron las conversiones, situación que favoreció al local.



San Martín no encontró los tiros de media y larga distancia y solamente contó con Javier Saiz como vía segura para anotar y evitar que la desventaja sea mayor. La reacción nunca llegó en el último segmento, incluso Instituto aumentó la distancia con buenas combinaciones y definiciones lujosas.



El “Rojinegro” intentó por varias vías torcer la historia, pero sus tiros fueron poco efectivos. Apresurado por el tiempo y el marcador, fue en busca de la heroica, se olvidó del juego asociado y apostó a las individualidades con tiros rápidos que no llegaron a destino.



Instituto controló los minutos finales, se sintió cómodo y se encaminó a la victoria que le permitió meterse en la final de mañana, a partir de las 12, contra Gimnasia de Comodoro Rivadavia.



El triunfo de Gimnasia



Con un rendimiento que fue de menor a mayor, Gimnasia de Comodoro Rivadavia venció a La Unión de Formosa por 71 a 66 para meterse en la final del Súper 20.



El equipo formoseño comenzó mejor el encuentro, con un buen rendimiento colectivo, complicó al rival y llegó a tener una ventaja de 9 puntos (23-14). El ingreso de Agustín Barreiro y la capacidad goleadora de Marcus Elliot comenzaron a dar vuelta el juego a favor de los patagónicos.



El partido fue bajando en su goleo, pero con dominio de Gimnasia que se fue escapando en el marcador hasta llegar a tener una renta de 12 puntos (67 a 55). Con cinco minutos por jugar, La Unión, con problemas para anotar, ya no tuvo poder de reacción y se le escapó la posibilidad de estar en el juego decisivo de mañana.