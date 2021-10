La Justicia ratificó que las colectoras de ECO no irán adosadas Viernes, 29 de octubre de 2021 La Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución de la Junta Electoral local. Afecta a siete colectoras de cuatro municipios.



La Cámara Nacional Electoral ratificó ayer la resolución de la Junta Nacional Electoral distrito Corrientes que impide la adhesión de 7 listas de concejales a la categoría de intendentes y vice de ECO + Vamos Corrientes. Esto afecta a cuatro colectoras de Mercedes, una de Santo Tomé, otra de Gobernador Virasoro y de Santa Lucía.



El apoderado de la UCR, Oscar Martínez, confirmó que no continuarán con otra instancia de apelación, por lo cual la resolución original queda firme. De esta manera,irán con boleta corta las listas Adelante Mercedes, Somos Mercedes, Unidos por Mercedes, Vamos Mercedes, Acción Popular de los Trabajadores, Afirmación para una República Igualitaria (ARI) y Cambio Austeridad y Progreso (CAP).



Esto significa que no estarán adosadas a las fórmulas ejecutivas de ECO + Vamos Corrientes en sus respectivos municipios. Por la alianza provincial gobernante, en Mercedes competirá por la intendencia la diputado provincial de la UCR, Mariel Meza; en Santo Tomé, Augusto Suaid; en Gobernador Virasoro, Ricardo Nieto, y en Santa Lucía, Fabricio Vargas.



La definición judicial parte de un pedido de impugnación que realizó el Frente de Todos ante la Junta Electoral Nacional local durante la audiencia de boletas.



El peronismo señaló que las siete colectoras no se ajustan a lo establecido en el Decreto Nacional Nº 259/2019, rubricado entonces por el presidente de la Nación Mauricio Macri.



Luego de que la Junta admitió el pedido del Frente de Todos, ECO + Vamos Corrientes apeló la medida ante la Cámara Nacional, cuestionando la aplicabilidad y constitucionalidad del decreto.



En esta instancia, la Justicia no definió sobre la cuestión de fondo, sino más bien, en su fallo, consideró que los planteos que se han introducido “son tardíos”, es decir, extemporáneos.



De esta manera, la Cámara definió confirmar la resolución de la Junta.



Mientras tanto, continúa el trabajo en el territorio. “Realizamos la distribución de las boletas en los 15 municipios que irán a elecciones”, dijo Martínez. Esto permite avanzar con la actividad de campaña en el interior.



Cabe señalar que habrá elecciones simultáneas en Cruz de los Milagros, Felipe Yofre, Esquina, Virasoro, Itatí, Herlitzka, Loreto, Mercedes, Libres, Saladas, San Isidro, San Luis, San Roque, Santa Lucía y Santo Tomé.



Los municipios están administrados por gobiernos peronistas y aliados. Allí se elegirán intendentes y vice, y concejales. Los comicios se celebrarán el 14 de noviembre, en simultáneo con las legislativas nacionales.