En Corrientes, la Policía usará drones para el patrullaje de los campos

Jueves, 28 de octubre de 2021

El Gobierno Provincial presentó en la Exposición Nacional de Razas, que se hace en Riachuelo, la adquisición de cuatro equipos que servirán para prevenir delitos.





Los delincuentes ingresan en la noche a los campos, carnean los animales y huyen con la carne. Al productor ganadero solo le queda el cuero de su animal colgado en un alambrado. Esa es la pesadilla que noche a noche temen vivir muchos productores ganaderos de las diferentes partes del país. En Corrientes, una de las provincias de importancia ganadera, con seis de las nueve millones de hectáreas que la conforman destinadas a la ganadería y con más de cinco millones de cabezas de ganado, incorporaron un método innovador que podría ser clave para mitigar este tormento.



Se trata de drones que el Ministerio de Seguridad de la provincia, a cargo de Juan José López Desimoni, incorporó al Sistema Integral de Seguridad y los presentó en el marco de la Exposición Nacional de Razas, muestra ganadera que se hace en Riachuelo, con la organización de Expoagro y la Sociedad Rural de Corrientes (SRC) y el apoyo del gobierno provincial.



Son cuatro equipos que serán utilizados también para el patrullaje rural. “Esto nos permite ser más eficientes porque para recorrer los campos, en vez de recorrer hectáreas y hectáreas a caballo, posicionados en un solo lugar podemos vigilar grandes extensiones”, detalló el funcionario a cargo de la cartera de Seguridad.



Se remarcó que es muy efectivo para la búsqueda de personas dentro de los campos porque posee cámaras térmicas que funcionan como un sensor de movimiento al detectar la temperatura corporal tanto de humanos como de animales en la claridad y la oscuridad. ”Con este aparato, a pesar de que se escondan atrás de los árboles los detectamos igual. Para el abigeato, por ejemplo, si hay movimientos de animales lo podemos distinguir sin importar que sea de noche”, comentó el ministro.



Estos equipos tienen entre 20 y 30 minutos de autonomía. El tiempo varía de acuerdo a las condiciones climáticas. En caso de que haya viento, la capacidad de vuelo se reduce. “Es una herramienta clave previo a un operativo o una irrupción para analizar con qué problema nos vamos a encontrar”, detalló personal que participa en los operativos.



Además, el aparto está conectado a la torre de control del aeropuerto que recibe una alerta en caso de que supere los 250 metros de altura. “Tienen una capacidad de vuelo de 500 o 600 metros, pero por seguridad no se permite que estén a más de 200 metros del observador”, explicó el ministro.



Asimismo, los equipos poseen GPS y una cámara de alta definición que, además, permite hacer zoom y, por ejemplo, a 300 metros de altura y a 200 de distancia leer una patente o las letras del escudo de una camisa. También tienen parlantes por lo que la policía puede hablar a través del mismo.



También, desde hace cuatro meses, en la provincia tienen exclusivamente para el sector rural una plataforma para realizar denuncias digitales que impacta directamente en la Policía Rural y de Islas (PRIAR).



“Hicimos esto porque los productores nos manifestaban que no realizaban la denuncia porque no contaban con el tiempo y eso nos traía problemas y mediante la aplicación los usuarios pueden aportar videos, audios, textos, fotos, de lo que consideren relevante para que la Policía y el Ministerio de Seguridad puedan hacer un seguimiento del procedimiento de la información”, explicó el ministro.



Remarcó: “Permite que nos puedan alertar porque no necesariamente tiene que ser una denuncia; puede ser una notificación de que hay intrusos en el campo y de esa manera la policía puede ir a verificar”.



Este lanzamiento es fruto de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad, PRIAR (Policía Rural y de Islas) y la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes.



Allí, los productores pueden acceder a la página donde deben registrarse con un usuario y contraseña, y realizar las denuncias relacionadas con contravenciones rurales. También dar aviso de cualquier delito que ocurra en la zona. La información es inmediatamente procesadas por la plataforma y se analiza la denuncia según su magnitud. Se puede instalar la aplicación al celular de la misma página.



Indicaron que el tema de la conectividad no debería ser un problema porque, por ejemplo en Corrientes, cerca del 90% de las escuelas rurales cuentan con Internet. “Permite que los productores se puedan acercar a algún establecimiento cercano y radicar la denuncia en caso de que no tengan señal”, afirmó el ministro.