Gobernadores firmaron acuerdo para garantizar congelamiento de precios

Jueves, 28 de octubre de 2021

El presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles un encuentro con 20 gobernadores, con quienes firmaron convenios para garantizar el cumplimiento de la resolución de la Secretaría de Comercio Interior que dispuso el congelamiento de precios de más de 1.400 productos de consumo masivo.



La reunión se realizó bajo modalidad presencial y virtual, el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, con la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.



El entendimiento se enmarca en la decisión de la Casa Rosada de sumar a provincias, intendencias y asociaciones de consumidores al control de precios y abastecimiento de la canasta de 1.432 productos de consumo masivo que anunció el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.



"El presidente nos encomendó tanto a mí como al ministro coordinar las políticas de precios junto a las provincias para defender el bolsillo de las familias argentinas", señaló Manzur sobre el objetivo del encuentro.



A su vez, el titular de la cartera de Interior resaltó que "es necesario que los que pueden hacer un esfuerzo acompañen a millones de familias argentinas que ya no pueden hacer ningún esfuerzo más. El acuerdo de precios debe ser federal y llegar a todo el país", remarcó.





Confirmaron su asistencia de forma presencial 20 mandatarios provinciales: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Zillioto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).



De modo virtual participan los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Morales (Jujuy), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Omar Perotti (Santa Fe), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes).



La lista difundida señala que Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Juan Schiaretti (Córdoba) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis) no confirmaron asistencia; mientras que el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, se ausentó por "un compromiso de salud".







Por el Gobierno nacional, además de Manzur y de Pedro asisten los secretarios de Comercio Interior, Roberto Feletti; de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público y Privada, Jorge Neme; la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y la subsecretaria de Comercio Interior, Débora Giorgi.



Ayer, Feletti reveló que el cumplimiento del congelamiento de precios se sitúa por "arriba del 70%". "El fin de semana y ayer recorrimos, y el acatamiento está arriba del 70%, lo cual es una media razonable", destacó el funcionario a la prensa, y señaló que el "monitoreo" continuará durante esta semana.



Además, afirmó que ve con "preocupación" la existencia de "dos grandes cadenas de supermercados" que "no quieren bajar sus márgenes de ganancia", sin precisar los nombres de las firmas en cuestión.



"Eso es una conducta antisocial, lo estamos viendo con preocupación y vamos a intervenir", dijo el titular de Comercio Interior, quien adelantó que antes de identificarlas, hablará "personalmente" con los directivos de cada firma.