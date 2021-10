Dos universitarios impulsan la sustitución de la tracción a sangre

Jueves, 28 de octubre de 2021

Estudiantes de la Facultad de Arquitectura defendieron su proyecto como trabajo final de carrera.







El transporte con tracción a sangre en la ciudad de Corrientes es una problemática que lleva años sin resolverse, que genera inconvenientes en la movilidad urbana y persiste debido a la falta de una política integral que lo regule.



Esta hipótesis derivó en una propuesta que fue presentada ayer, en el marco del trabajo final de carrera (TFC) de dos jóvenes correntinos: Hernán Alonso y Martín Domitrovic, en la Unidad Pedagógica B de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional del Nordeste. El TFC fue desarrollado en forma articulada con la Dirección General de Movilidad de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, área a la que se realizó la transferencia formal.



Los estudiantes próximos a graduarse analizaron la problemática de la movilidad urbana de la ciudad de Corrientes y en particular este modo de movilidad, que genera conflictos urbano-ambientales. En base al diagnóstico, elaboraron el “Plan de gestión integral para la sustitución progresiva de los carros de tracción a sangre (TAS)”, en el cual se proponen vehículos que esperan dar respuesta a las necesidades de la actividades que hoy se desarrollan en esa modalidad y a la demanda del Municipio.



“El trabajo constituye un insumo para que sea aplicado efectivamente por el Municipio y sirva desde el urbanismo y la movilidad, para brindar una solución concreta a un problema que es complejo”, expresó Alonso.



Actualmente, se estima que en la ciudad de Corrientes hay más de 1.000 equinos utilizados en las actividades de los carreros. El mantenimiento tiene un alto costo, el que se estima en un promedio de 15.000 pesos mensuales necesarios para su alimentación y atención veterinaria, lo que genera en muchos casos desatención y abandono de los animales.



Plan de Gestión Integral

La propuesta presentada por Alonso y Domitrovic se sustenta en tres ejes: administrativo legal; sociolaboral y urbano ambiental. Se basa en la cogestión, apuntando a la intervención de una pluralidad de actores que se interrelacionarán de manera permanente: Estado, ONG, cooperativas, etc.



En el eje administrativo legal se prevé el registro de las actividades y la revisión y actualización de las ordenanzas vigentes. Estas acciones permitirán avanzar en la sanción de nuevas ordenanzas, la capacitación de los agentes municipales de tránsito y la utilización de nuevos vehículos funcionales.



“Habrá un período de transición donde regirán disposiciones que regulen la actividad y el tránsito, hasta que se sustituya el TAS”, expresó, por su parte, Martín Domitrovic.



Agentes de reciclaje

Partiendo de que el TAS es considerado como un problema político-social y urbano ambiental, proponen al Municipio que los trabajadores carreros sean reconocidos formalmente como agentes de reciclaje y fletes de materiales.



Esta propuesta incluye talleres de capacitación de oficios; asesoramiento y acompañamiento de aquellos trabajadores que no finalizaron sus estudios, además del fortalecimiento de las cooperativas de reciclaje existentes. “Además de fortalecer, se podría fomentar la creación de otras cooperativas, con asesoramiento legal, adquisición de equipamientos y la organización del reciclaje por zonas y horarios”.



Urbano ambiental

El fin último de la propuesta del Plan de Gestión Integral es la sustitución de los carros de TAS por otros vehículos más sustentables. Esto implicará una prueba piloto para evaluar resultados.



Como parte de este eje, la propuesta destinada a ordenar al desplazamiento de estos carros de TAS en la etapa de transición es crear un circuito dentro del macrocentro. “De esta forma se facilitará la segregación vial con otros medios de transportes”.



“Planteamos la segregación vial para este modo de transporte porque detectamos en el estudio de la movilidad urbana, de que los carros de TAS son altamente incompatibles con el transporte urbano. En base a esto, sugerimos un circuito en el que los carros puedan transitar para que puedan desplazarse y realizar su trabajo de manera ordenada, en la transición planteada”.



La propuesta contempla una alternativa para la extracción controlada de arena, para los carreros que se dedican a la venta de arena.



Otra de las alternativas planteadas para este oficio es la implementación de un plan de recolección de residuos diferenciados en toda la ciudad, con la ampliación del programa de Puntos Verdes y Espacios Recuperados para la erradicación de basurales. “Se podría incluir a todos los recolectores informales de manera activa en dichos planes y con la participación de todas las cooperativas de reciclajes en todos los Puntos Verdes”.



El trabajo presentado tiene un desarrollo minucioso con diagnóstico, análisis y propuesta de cada uno de los tres ejes planteados en un dossier de 194 páginas. Como dato de color, Alonso y Domitrovic proponen a las autoridades municipales los diferentes tipos y modelos de vehículos como alternativas a los carros a TAS, en función de las actividades que sus propietarios realicen, uno de los cuales podría ser fabricado por el mismo Municipio.