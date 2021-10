Amplían turnos en los cementerios para el ​próximo 2 de noviembre

Jueves, 28 de octubre de 2021

Dada la cercanía del Día de los Fieles Difuntos, el próximo lunes 2 de noviembre; se amplía el cupo de personas para que, quienes deseen visitar a sus deudos en los cementerios, cumpliendo con todos los protocolos establecidos ante Covid-19 puedan hacerlo.







Dada la cercanía del Día de los fieles difuntos, se ampliarán desde el 27 de octubre, a 100 personas, cada 30 minutos, los turnos para quienes deseen visitar a sus deudos en los camposantos San Juan Bautista y San Isidro. Esta ampliación se realizará para aquellos que quieran asistir a los cementerios durante los días 29, 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.



Los turnos se deben solicitar en sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos/ o a través del 0800-5555-6864. En tanto que, los horarios establecidos, para evitar la aglomeración de personas son: de 9 a 12:30 y de 14 a 17:30.



Es importante conocer la zona (donde se encuentra el familiar) -antes de sacar el turno- porque en el sistema, se solicitará que se indique el sector que se va a visitar antes de adjudicar el turno correspondiente.



El secretario de Coordinación de Gobierno Hugo Calvano indicó “que esta medida de ampliar los turnos se da en esta fecha tan especial, para que los vecinos puedan acercarse a los distintos cementerios, cuidando todos los protocolos sanitarios y como siempre recomendamos tener todos los recaudos de no compartir objetos, y el uso de barbijo o tapaboca”.



PROTOCOLOS ESTABLECIDOS



Los cementerios continúan con el protocolo establecido en el ingreso, donde se dispone de alcohol en gel o diluido para uso de los visitantes. Se recomienda el uso de barbijo para el ingreso al mismo, y se deberá mantener la distancia respectiva.



La permanencia dentro del cementerio no podrá ser mayor a 30 minutos para poder generar circulación permanente. Cabe destacar que los grupos no podrán ser mayores de cuatro personas, a menos que sea grupo familiar de primer vínculo. Al ingreso además se los registrará en una planilla y se verificará el permiso que puede ser impreso o sólo mostrarlo a través de la pantalla del móvil (celular).



Además de las medidas sanitarias preventivas por el Covid-19, la Municipalidad de Corrientes recuerda que se refuerzan las acciones de lucha contra el dengue. Por esta razón, se solicita evitar el ingreso de botellas y reemplazar el agua por arena húmeda, un accionar que se venía llevando adelante previo a la pandemia.



De esta manera se evita el uso del agua y así el riesgo de que este elemento pueda funcionar como foco para la reproducción del mosquito vector de la enfermedad, el Aedes aegypti.



ACCESOS



En el cementerio San Isidro de Laguna Brava el acceso será por calle 6 de Mayo, mientras que en el San Juan Bautista se utilizará el acceso principal. En el caso de personas con problemas de movilidad, en el Cementerio San Juan Bautista podrán hacerlo por calle Vedia. En ambos lugares se verificarán los permisos, se tomará la temperatura, se procederá a rociar las manos con alcohol diluido y se recomienda el uso de los tapabocas