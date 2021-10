Volvió a negarse a declarar el sereno que asesinó a su exmujer en una delegación municipal Jueves, 28 de octubre de 2021 Se desarrolló hoy la segunda audiencia en el debate que tiene como imputado a Aldo Guari, ex pareja de Inés Pianalto, a quien asesinó en 2019 en las oficinas de la Delegación Municipal del barrio Quintana. Guari volvió a negarse a declarar.



"El imputado nunca declaró, siempre ejerció su derecho a no hacerlo", dijo el abogado Conrado Rudy Pérez, en referencia a Aldo Guarí quien en octubre de 2019 asesinó a su exmujer en una delegación municipal del barrio Quintana de la capital correntina.



El hecho ocurrió en el mes de octubre de 2019 en una delegación municipal del barrio Quintana de la capital correntina.



De continuar con normalidad, el juicio finalizaría el 10 de noviembre con los alegatos y lectura de sentencia.



"Tuvimos dos días de audiencia. Terminará con conclusiones y sentencia el 10 de noviembre. Nosotros planteamos un femicidio con alevosía. La doctora Nicole Jones se sumó como querellante, y se dedicará a probar el contexto de violencia de género", expresó el abogado Conrado Rudy Perez.



"Vamos a dejar que la sentencia hable", dijo. Y agregó que "el imputado nunca declaró. Siempre ejerció el derecho a no declarar tanto en sede policial, en etapa instructoria y ahora en el juicio. Ahora se le preguntó y sigue diciendo que no declarará, pero tendrá su chance el último día del juicio. Nosotros pediremos que se condene por homicidio calificado por el vínculo, por violencia de género y alevosía. Prevé una pena de prisión perpetua en todos los casos".