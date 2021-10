Acusan a una maestra jardinera y un hombre de abusar de 10 menores Jueves, 28 de octubre de 2021 Personal docente y no docente fueron acusados de abusar sexualmente de alumnos de una escuela ubicada en la localidad cordobesa de Villa Parque Santa Ana, mientras que las maestras tuvieron que retirarse del establecimiento con custodia policial.



Los padres increparon a la policía y cortaron una ruta para reclamar justicia, informaron este miércoles fuentes judiciales.







La Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia realiza la investigación tras la acusación de la madre de la niña, mientras que el Ministerio Público Fiscal destacó en un comunicado que a partir de la denuncia, se dispusieron "las medidas de investigación correspondientes, además de la comunicación a las autoridades educativas –jefatura de zona- pertinentes”.



La denuncia de la madre fue radicada en agosto pasado pero se conoció este miércoles, por lo que los acusados y otros docentes tuvieron que ser retiradas con custodia del establecimiento al ser increpadas por los padres, de acuerdo a imágenes viralizadas en redes sociales.



Además, este miércoles se dieron a conocer diez casos más de abuso de alumnos y alumnas de la institución, por lo que la madre que realizó la denuncia se pronunció con respecto a la situación.









Los padres y otros vecinos cortaron en la noche de este miércoles la ruta provincial 5 a la altura del kilómetro 17 en reclamo de Justicia y que se investiguen los otros casos, informaron fuentes policiales.



El Ministerio de Educación, a través de su cuenta de Twitter, destacó que ante la información pública sobre supuesto abuso sexual contra alumna de un jardín de infantes de Villa Parque Santa Ana, informamos que la supervisión de zona y equipos profesionales están trabajando con la institución y a disposición de la fiscalía interviniente”.



La madre denunciante dijo al portal web 'Resumen de la Región' que realizó la denuncia en el Polo de la Mujer:"Fue hacia la directora del Jardin y a un hombre que ingresa y les hace realizar acciones de índole sexual a los niños. Mi hija me relató que les hacía sacar la remera y les tomaba fotografías y hay varios nenes que ella nombra que también estaban", indicó la madre.



La denunciante agregó que "sin duda, el presunto involucramiento de algunas docentes en el hecho es lo que más causa indignación y preocupación".