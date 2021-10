El Dinamo de Moscú se comunicó con Boca por Sebastián Villa

Jueves, 28 de octubre de 2021

El conjunto ruso pidió cotización al Xeneize por el delantero colombiano, que este miércoles volvió a participar de una práctica de fútbol tras tres meses de conflicto.





Luego de varias idas y vueltas y un largo tiempo de castigo, Sebastián Villa podría comenzar a reaparecer en Boca. El colombiano rompió el silencio en la mañana del miércoles, se disculpó por haberse ido del país por decisión unilateral y, tras tres meses todo indica que el colombiano será tenido en cuenta por Sebastián Battaglia. Además, también apareció un interés desde Europa: Dinamo de Moscú preguntó su cotización.







Hasta el momento, no hay más que la consulta, pero es sabido el deseo de Villa de emigrar. De hecho, todo el conflicto comienza con su intención de irse al Brujas de Bélgica, que había mostrado un serio interés. Habrá que ver si Juan Román Riquelme, vicepresidente del Xeneize y cabeza del Consejo de Fútbol, negocian con el elenco ruso y si llega a buen puerto.







El pasado mes de febrero, el futbolista de 25 años renovó su contrato con el Xeneize y firmó hasta diciembre de 2024. Además, se lo blindó con una clausula de rescisión de 40 millones de dólares.







Con el correr de los prácticas, Villa fue ganándose la confianza nuevamente del resto de sus compañeros, del cuerpo técnico y hasta de la dirigencia. Al punto que el martes, por primera vez, Battaglia lo incluyó en una práctica de fútbol. Hoy, con su pedido de disculpas público, todos los caminos conducen a que habrá un "indulto" de parte de Boca y podría ser citado contra Gimnasia, algo que se definirá luego de que el viernes juegue junto a Eduardo Salvio para la Reserva.



"Quiero aprovechar este momento para pedirle perdón a toda la hinchada, a mis compañeros, a la dirigencia, a todos los que me han apoyado, que han creído en mí. Tuve un mal momento en el que tomé una decisión errada, cualquier persona puede equivocarse. Hoy tengo la mentalidad fuerte, con todo lo que había pasado de mi madre me ayudó a tomar esa decisión que puede ser que no haya estado correcta. Pero bueno, estoy aquí poniéndole el pecho desde que llegué", sostuvo el extremo.





El delantero colombiano no juega desde el pasado 21 de julio y ahora crecen las chances de que reaparezca el sábado ante el Lobo. Al ser consultado por lo que extrañó del club, comentó: "Estar en la cancha, compartir tiempo con mis compañeros. Tengo muy buena relación con ellos. Compartir el día a día. Amo el fútbol, amo mi trabajo, siempre he sido un gran profesional. Ahora sólo pienso en hacer las cosas bien, todo el mundo comete errores, lo importante es reconocerlos e ir para adelante".