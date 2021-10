Una joven tuvo coronavirus en febrero y todavía no recuperó el olfato Miércoles, 27 de octubre de 2021 El síntoma se presentó semanas después de haber recibido el alta y hace ocho meses que sufre de anosmia.



Una joven de Bariloche que dio positivo de Covid-19 en febrero lleva ocho meses sin recuperar el olfato. El síntoma se le presentó semanas después de haber sido dada de alta.



María Azul Blanco, tiene 23 años y trabaja como docente de nivel inicial en la ciudad de Bariloche. El 27 de enero fue diagnosticada con Covid-19 y durante el transcurso de la enfermedad no había presentado mayores síntomas. Sin embargo, a los pocos días de recibir el alta, el 13 de febrero, se despertó sin olfato.





“Primero me asusté porque pensé que me había contagiado de nuevo, pero me dijeron que no era posible, pero que hay síntomas que se despiertan hasta unos 15 días después. Los médicos me dijeron que me quedara tranquila, que iba a ser cuestión de días. Pero se hicieron semanas y ahora va a ser ocho meses”, contó a El Cordillerano.



Durante tres meses la joven realizó un tratamiento con pastillas indicadas para casos de anosmia (pérdida de olfato) pero no obtuvo buenos resultados.



“No siento ningún tipo de olor, ni suave ni fuerte. Me pidieron que tenga cuidado con los productos de limpieza, porque son fuertes y se puede irritar la nariz. La verdad que es muy extraño vivir así, me cambió la vida por completo”, indicó Azul.



Contó que la persistencia del síntoma característico del Covid-19 le trajo inconvenientes en su vida diaria, como por ejemplo, a la hora de cocinar.



“Una vez me pasó que me alejé de la cocina cuando estaba haciendo pan, no me di cuenta que se estaba quemando y claramente, no sentí el olor a humo, el cual estaba por toda la cocina. No me había dado cuenta”, describió.



La pérdida de olfato le provocó también un grado de paranoia en cuanto al uso del gas en su casa: “Me da miedo el tema del gas, vivo controlando que estén todas las llaves cerradas. Porque puede quedar algo abierto y yo no voy a sentir el olor. No es lindo acostumbrarse a vivir así”.



La explicación de los médicos



Los profesionales indicaron que se trata de un caso atípico y Azul no obtuvo muchas soluciones más que seguir esperando: “Hago todo lo que me dijeron como poner a prueba el cerebro, de probar cosas que me gustaban, porque ya no tengo los recuerdos de olores como el café, la lavanda, el chocolate…”, indicó.



“Hice pruebas mucho tiempo, con los ojos cerrados, abiertos, de todas formas, pero no hubo caso. Dejé de hacerlo hace un mes, porque era muy frustrante. Cada vez pensaba, hoy es el día, pero ese día no llegó nunca. Así que me acostumbre a vivir sin olfato y sigo esperando que algún día vuelva”, concluyó la joven.



¿Qué es la anosmia?



La anosmia es la pérdida del sentido del olfato por una infección viral. Previo a la aparición de la pandemia de Covid-19 solía ser un problema de salud con una baja incidencia.



Durante un resfriado u otros cuadros virales, la nariz suele congestionarse (taparse) y/o inflamarse, por lo que los olores no llegan a los receptores del olfato que se ubican en la parte superior de la nariz.



En los cuadros de Covid-19, los científicos creen que el virus es capaz de infectar las células nerviosas que están en la nariz y que son las responsables de percibir olores; también indicaron que podría tratarse de una respuesta inmune para atacar al virus.