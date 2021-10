Comenzaron los testeos dermatológicos gratuitos en la plaza La Cruz

Miércoles, 27 de octubre de 2021

Se trata de un operativo realizado por La Roche-Posay, de L’Oreal, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Corrientes.



El camión, que está dotado con tres consultorios móviles y la presencia de dermatólogos matriculados, estará también mañana en la plaza La Cruz, de 10 a 14 y de 16 a 20. Los turnos se entregan por orden de llegada.



Como parte de las acciones que se vienen realizando de forma conjunta entre La Roche-Posay, de L’Oreal y la Municipalidad de la ciudad de Corrientes comenzaron este martes los testeos dermatológicos gratuitos, en la plaza La Cruz. Las atenciones se brindarán hasta el miércoles de 10 a 14 y de 16 a 20, con entrega de turno por orden de llegada.

“Es muy importante que se realicen este tipo de acciones porque la gente tiene que tomar conciencia que el cáncer de piel es un cáncer predominante”, afirmó el viceintendente, Emilio Lanari, quien supervisó el inicio de los estudios y estuvo acompañado por el subsecretario de Salud, Rafael Corona, y la concejal Claudia Campias.

En ese sentido, Lanari sostuvo que además del camión que prestará servicios por dos días, “los correntinos tenemos el Dispensario Dermatológico para realizar estos análisis cotidianamente”. A su vez, aseguró que desde la Municipalidad se viene concientizando sobre “todos los programas que tienen que ver con enfermedades crónicas no transmisibles”.

Por su parte, el subsecretario de Salud señaló que desde hace tres años el municipio viene acompañando esta campaña de control de lunares con la empresa L’Oreal. “Tenemos como lineamiento trabajar en todas las áreas, entendiendo que la promoción y la prevención de la salud es el puntapié inicial que tenemos que poder trabajar en una salud de calidad”, agregó.

Entre tanto, el funcionario detalló que la entrega de turnos es por orden de llegada y estimó que en estas dos jornadas “se atenderán unas 300 personas entre la mañana y la tarde”.



IMPORTANCIA DEL CHEQUEO DIARIO



Eliana Katevich, una de las médicas dermatólogas, resaltó que “la importancia de estos estudios es por el gran aumento que se está viendo en el último tiempo de todo tipo de lesiones malignas, que tienen que ver con la exposición al sol que tuvimos durante años”.

La profesional precisó que “principalmente hay que tener en cuenta los cambios de los lunares y para ello hay varios criterios: primero conocerse uno, poder chequearse a uno mismo y a los familiares porque hay áreas que no es común verse frente al espejo, como así también el color, tamaño, los bordes y si se genera algún síntoma”.



PACIENTES



Los pacientes que se acercaron hasta la plaza La Cruz valoraron la posibilidad de realizarse este tipo de chequeos de manera gratuita. “Me parece muy bien que se realice este operativo, porque necesito que evalúen qué es lo que tengo”, dijo Clara, quien fue una de las primeras en ser atendidas.

Por su parte, Clara, quien llegó desde la localidad de San Miguel, señaló que es la primera vez que se realiza este tipo de estudios y destacó que “es necesario la prevención porque a veces no le hacemos caso a los lunares y pueden traer muchos problemas”.