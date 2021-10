Valdés abogó por un triunfo local para que la localidad progrese

Miércoles, 27 de octubre de 2021

El reelecto gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, encabezó este mediodía el acto de Encuentro por Por Corrientes más Vamos Corrientes en Itatí, oportunidad en que presentó a los postulantes para cubrir los cargos en Congreso Nacional y a Intendente y Vice de localidad, que se definen el próximo 14 de noviembre.



El mandatario fue contundente al expresar con claridad que impulsa el triunfo de Francisco Romero como intendente y Any Leiva como vice, que permitirá que la comunidad pueda acceder al proyecto de progreso, crecimiento e inclusión que impulsa la Provincia y por otra parte fue muy preciso al sostener que es necesario un amplio triunfo de los candidatos a cargos nacionales, para así poder defender con mayor fuerza los intereses de Corrientes.







En el predio del Club Social y Deportivo Stella Marís, ECo+VamosCorrientes, en un acto encabezado por el líder de la coalición de 31 partidos que conforman la misma Gustavo Valdés, presentó los candidatos a concejales y a intendente y vice para la localidad, como también a los postulantes a cubrir los cargos en las cámaras alta y baja del Congreso Nacional.



El recinto colmado por militantes, dirigentes de las fuerzas que conforman la alianza, jefes comunales de la zona y vecinos de la localidad, se presentaron en primera instancia los candidatos concejales Juan Carlos González, Graciela Acuña y Juan Castillo respectivamente, luego los postulantes a vice intendente Any Leiva y a jefe comunal Francisco Romero, seguidamente fue el turno de los candidatos a Diputados Nacionales encabezados por Manuel Aguirre, y quienes lo secundan Sofía Brambilla y Carlos Gatti, a continuación fue el turno de los propuestos para el Senado de la Nació Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, mientras al final de la presentaciones fue para Pedro Braillard Poccard, actual senador nacional y vice gobernador electo y Gustavo Valdés gobernador reelecto.







Valdés



El líder de ECo+VamosCorrientes, fue muy elocuente durante su intervención al cerrar la lista de oradores del acto, al sostener: “esto más que un acto es una jornada de trabajo, en la que estamos delineando el trabajo, el esfuerzo que tenemos que hacer para que el “Gato” Romero y Any Leiva sean intendente y vice, y no porque se nos ocurre, sino porque son los que van a garantizar, que Itatí, se incorpore al proyecto provincial de crecimiento, innovación e inclusión , que permita que la localidad despegue, como dice el candidato a jefe comunal, que ofrezca alternativas a sus habitantes, que se convierta una referencia del turismo religioso, que también explote el turismo de pesca, ya que se trata de uno de los lugares más importante de la provincia en ese sentido, tenemos que sacar provecho de todo el potencial que tiene el lugar, tenemos que generarle oportunidades a los jóvenes a las mujeres, a todos y las condiciones están dadas. Para ello necesitamos buenos administradores, parara poder remodelar la plaza frente a la Iglesia, tenemos que asfaltar, generar atractivos y comodidades para que los visitantes quieran quedarse”.



Agregando: “nosotros no discriminamos, hemos trabajado con las anteriores autoridades, hemos hecho obras y muchas, pero es necesario un salto de calidad y eso los van a dar el “Gato” y Any conduciendo la comuna, junto a un equipo de gente muy valiosa comprometidas con el crecimiento y progreso de Itatí”.



El mandatario en la ocasión hizo referencia al compromiso asumidos de recuperar y valorizar la Casa Alegre, y generar nuevas obras que pongan a Itatí a la vanguardia de la actividad turística en la zona.



De esta de enfática sostuvo: “queremos que ganen el “Gato” Romero y Any Leiva, y estamos acá no solo para decirlo sino para garantizar el compromiso de trabajo en función de ese objetivo”.



El mandatario hizo un reconocimiento al trabajo del personal de salud local y a las fuerzas de seguridad y a todos los sectores involucrados en la lucha contra la pandemia, al que consideró el momento más duro que le tocó vivir a la Provincia en estos últimos años.



“No se sabe quién gobierna en el país”



Respecto de la elección legislativa nacional, que se define el mismo día que las comunales, Valdés fue lacónico, “estamos en un escenario muy complejo, en un país donde se reproducen las medidas equivocadas, y en el que no se sabe quién gobierna, con enfrentamiento indisimulables entre los funcionarios gubernamentales. Por eso es necesario triunfar en estas elecciones parlamentarias, y hacerlo con buena diferencia, porque necesitamos defender a Corrientes, de las diferencias que se generan con nuestros recursos y derechos, como por ejemplo con la energía la coparticipación, los planes productivos, la infraestructura etc. O acaso no es hacer diferencia, cuando aprueban una ventaja en el costo respecto a gas natural para las provincias del sur del país, con el fundamento de que ahí hace frio, y acá en el norte, por ejemplo nuestra provincia donde se produce la energía para toda la región, no hay diferencias por el calor extremo. Por nombrar uno de los problemas, el otro cuando se cierra la exportación de carne que perjudica a nuestros pequeños y medianos productores y así otras tantas como la demora en abrir los pasos fronterizos, o la infraestructura que beneficia decididamente al país central en detrimento del norte cada vez más pobre”.



Agregando: “hoy con el 50 por ciento de pobreza en el país, el 70 ´por ciento de ellos son jóvenes, y para revertir eso queremos y necesitamos al “Colo” Aguirre a “Peteco” Vischi, a Sofía Brambilla a Gabriela Valenzuela a “Carlitos” Gatti, para que defiendan nuestros intereses, el de los correntinos en el Congreso, sabemos que ellos cuando haya que votar lo van hacer con la convicción de defender a la Provincia, no van a ir a pedirle permiso a Cristina, y por eso los postulamos”.



Finalmente Valdés fue contundente, “Tenemos que hacer que Itatí progrese y se incorpore al proyecto provincial y tenemos que defender a Corrientes en este tiempo muy difícil que vive el país, y para ambos objetivos necesitamos a “Tato” Romero y su equipo en la intendencia y a nuestros candidatos en el Congreso Nacional”



Antes de hacer uso de la palabra Gustavo Valdés, lo hicieron el candidata a vice intendente Lucy Leiva el postulante a jefe comunal Francisco Romero, quienes coincidieron en la importancia de haber acordado la conformación de una sola lista para hacer frente a este proceso electoral, como también en la necesidad de sumar a Itatí al exitoso proyecto provincial de crecimiento, inclusión y modernización. En tanto Manuel Aguirre quién encabeza la lista de candidatos a Diputados Nacionales, sostuvo: “voy al Congreso a defender con uñas y dientes los intereses de mi provincia y respaldar al gobernador Gustavo Valdés y su proyecto que lleva adelante en nuestra provincia, sosteniendo que en la argentina se debe recuperar el orden, que en el marco de desorden con que convive es muy dificultoso progresar.



Por su parte Pedro Braillard vicegobernador electo y senador nacional en ejercicio, puso de relieve el significado que implica visitar Itatí, la gran emoción que representa Nuestra Madre, a la vez que sostuvo que la localidad debe tener una conducción de acuerdo a la trascendencia que tiene la misma y que esta es la oportunidad para hacer realidad ello. A la vez que expresó que necesitamos ganar localmente y la elección nacional porque es una instancia muy compleja del país que merece hombres con compromiso en os ámbitos de decisión.