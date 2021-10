Corrientes presentó el protocolo de apertura de cuatro puntos de frontera

Miércoles, 27 de octubre de 2021

El conjunto de reglas fue presentado oportunamente e incluye a los tres pasos fronterizos existentes: Paso de los Libres-Uruguayana (Brasil), Santo Tomé-San Borja (Brasil) e Ituzaingó-Ayolas (Paraguay). Desde este miércoles, solo estará habilitado el de Paso de los Libres.





El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, presentó oportunamente el protocolo de apertura de frontera a la Nación, por la pandemia de Covid-19. Estos pasos son Paso de los Libres-Uruguayana (Brasil), Santo Tomé-San Borja (Brasil) e Ituzaingó-Ayolas (Paraguay). El Gobierno nacional comunicó que desde este miércoles habilita, pero solo el paso ubicado en la ciudad de Paso de los Libres.



Hay un cuarto punto solicitado y es por vía náutica: el puerto Alvear – Itaqui (Brasil)



En líneas generales, el protocolo es el siguiente: la provincia de Corrientes, realizará el control de la persona que ingresa con el hisopado nasofaríngeo, el método el test rápido.



Capacidad de testeo: la Provincia cuenta con recurso humano técnico de Salud Pública, bioquímicos y agentes de salud como enfermería, agentes sanitarios y un coordinador médico que es el director del hospital en cada punto. Están asignados a la actividad de frontera modo corredor seguro. En caso de ser necesario está organizado el lugar para el aislamiento en casos leves, y en caso de moderados a graves, la Provincia tiene un circuito de atención a nivel local e internación en el hospital de campaña exclusivo para el paciente con Covid-19.







Los puestos de ingresos solicitados son:



1 - vía terrestre Santo Tomé – Sao Borja (Brasil)



2 - vía terrestre Paso de los Libres- Urugauyana (Brasil)



3 - Vía terrestre Ituzaingó – Ayolas (Paraguay)



4 - vía náutica puerto Alvear – Itaqui (Brasil)



Todos los puestos fronterizos cuentan con capacidades sanitarias para detectar y dar respuesta a la posibilidad de una contingencia sanitaria causada por uno o varios casos sospechosos o positivos de Covid-19 que ingresan al corredor seguro o circulan a través de ellos. Actividad realizada durante todos los momentos de la pandemia en los diversos retenes de control de acceso a la provincia.



Se trabaja en red con el referente regional de sanidad de frontera.



REQUISITOS DE INGRESO PARA EL VIAJERO



Declaración Jurada de salud del viajero de la Dirección Nacional de Migraciones con las constancias del PCR negativo efectuado 72 horas antes del ingreso al país.

Constancias de vacunación de los viajeros, las que deben ser exhibidas a la autoridad provincial competente en materia sanitaria, migratoria, o de trasporte.

En el caso de los extranjeros el seguro de viaje Covid-19, que cubra internación y aislamiento.

LOS TESTEOS DE ANTIGENOS AL INGRESO



La persona recibirá en el puesto sanitario la información relacionada a los protocolos provinciales, los tiempos de los controles sanitarios correspondiste, como la PCR al día 7 de ingresado, salvo aparición de síntomas donde se acortará el momento de la toma de muestra para la realización de la PCR. Situación que llevara a activación del protocolo de diagnóstico, aislamiento, investigación de contactos y control del posible brote.



El Resultado se ingresa a una app desarrollada por la provincia que inter opera con sisa, y la persona lo descarga en su dispositivo móvil en un periodo breve.



En cada ingreso hay disponible un espacio físico para la espera cumpliendo los protocolos preventivos, el cual será dinámico.



CUARENTENA A MENORES Y OTROS NO VACUANDOS AUTORIZADOS PARA EL INGRESO



La cuarentena en el caso de quienes no estén vacunados se hace preferentemente en la jurisdicción de ingreso al país, salvo que el viajero tenga previsto trasladarse a otro lugar por un medio de trasporte que no sea colectivo terrestre de pasajeros y permanezca en el lugar de llegada menos de 24.

Se hace notar que los turistas adultos tienen prohibido ingresar al país sino están vacunados

El traslado será en modo burbuja con los acompañantes, en trasporte particular, o el que corresponda sin contacto de riesgo con la población del lugar ni otros viajeros.

Cuando el viaje sea otra jurisdicción e involucre más de 8 horas se activa el protocolo provincial de transito seguro, en postas con participación de seguridad y salud, más los referentes del comité de crisis y epidemiologia del lugar de tránsito y destino.