Cassani ponderó la media sanción de la Ley Oncopediátrica en el Congreso Nacional

Miércoles, 27 de octubre de 2021

El presidente de Diputados Pedro Cassani acompañó vía virtual la sesión de la cámara Baja Nacional, donde obtuvo media sanción el proyecto de ley de protección a niños con cáncer y sus familias. Correntinos marcaron presencia en el Congreso. En la madrugada se aprobó por unanimidad, en una maratónica sesión.





El presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani elogió la media sanción que obtuvo la Ley de Oncopediatría en el Congreso Nacional, pasadas las 02 horas de este miércoles en una maratónica sesión, asegurando que “es un paso trascendente para mejorar la calidad de vida del niño con cáncer y su entorno familiar”.



En contacto directo con Griselda Castillo de la Fundación Vero Luque, -que presenció la sesión en el Congreso junto a Silvina Sánchez de la ciudad de Mercedes y decenas de mamás y papás de niños con cáncer del país- Cassani expresó su alegría por este gran y significativo paso.



Por su parte, Griselda Castillo reiteró que la ley servirá para salvar muchas vidas, recordando a “Vero” su hija, y a Santos Piedrabuena hijo de Silvina, quienes no pudieron vencer la lucha contra el cáncer; como muchos otros pacientes.



“El dolor que sentimos nos hace pensar en las demás familias… solo queremos que los niños diagnosticados tengan tratamientos sin demora alguna, y que sus familias puedan ser contenidas… es una situación difícil… y el Estado debe estar presente”, dijo Griselda, quien llegó muy temprano a Capital Federal para presenciar el encuentro parlamentario, que se extendió por dos días.



“Detrás de esta normativa –la ley nacional y la provincial- hay muchos ángeles, cuyos padres lucharon para que sea una realidad. En “Vero” (Luque), Tiziano (Ortiz), en Santos (Piedrabuena) y en muchos otros, el homenaje a todos los niños que dejaron a sus papás la maravillosa herencia de su fuerza, para luchar por otras familias”, fue el concepto de Cassani.



La ley nacional prevé un Registro Oncopediátrico Hospitalario (para estadísticas, y seguimiento); una CREDENCIAL para ejercer derechos como: transporte gratis, cobertura 100 % de medicamentos por parte de las obras sociales, la asistencia psicológica para la familia, licencia sin goce de haberes (con un subsidio mientras dure el tratamiento), vivienda adecuada, continuidad de la educación, entre otros puntos de la iniciativa.



"De esta manera, los padres solo se dedicarán al cuidado del niño, con la tranquilidad del acompañamiento del Estado", explicaron.



Cabe recordar que Cassani es autor de la ley provincial 6561, sancionada en abril último, tras un arduo trabajo con profesionales médicos (de todas las especialidades), familiares de pacientes oncopediátricos, fundaciones y asociaciones, tanto de Corrientes como de otras provincias, las que promovieron y colaboraron activamente, para que la normativa sea aprobada por unanimidad en ambas cámaras legislativas de Corrientes; a la espera de una ley federal.



En el Congreso Nacional, en tanto, ya el pasado lunes, en la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, y anoche, la diputada nacional por Mendoza Claudia Najul fundamentó diciendo que “el estado debe estar presente” en estas situaciones, detallando que “si se logra diagnosticar en forma precoz, el niño con cáncer puede ser curado…”.



Más de 12 proyectos existían en el Congreso, con distintas aristas, pero con el mismo objetivo. “Después de mucho tiempo, llegó el consenso”, habían dicho los mismos legisladores que expresaron su “orgullo” por pertenecer a un cuerpo deliberativo, que “se ponía a la altura de las circunstancias”.



Se trata de un “régimen de protección integral del niño, niña y adolescentes con cáncer”, el cual fue tratado desde las 23.50 hasta las 02.05 horas, tras polémicas declaraciones de los legisladores por distintos temas.



La sesión en el Congreso



Fue una sesión larga (comenzó martes y continuaba miércoles por la mañana), que tuvo como tema central la Ley de Etiquetado Frontal, por lo que se demoró el tratamiento de la Ley Oncopediatrica.



El diputado Pablo Yedlin, del Frente de Todos, de Tucumán, fue el primero en hacer uso de la palabra destacando la casi decena de proyectos que existían y los beneficios; le siguió la diputada Carmen Polledo, del bloque PRO de CABA, quien remarcó la actitud de los padres movilizados. “Son héroes anónimos que tuvieron el coraje de salir a buscar apoyo sin desatender a sus hijos”, dijo para ellos.



El diputado Eduardo Bucca, del PJ, indicó que “buscamos aliviar las angustias de las familias, calmar el dolor de los niños, disminuir la mortalidad”, para manifestar que se estaban “ordenando las prioridades”. Habló de “poner adelante lo importante requiere un dialogo que no siempre se puede alcanzar. Hoy ha sido posible”, afirmó.



“Este es un tema prioritario. Nos estamos poniendo del lado de la sociedad. Es empatía que muchas veces la dirigencia política la pierde… Se trata de muertes evitables… no podemos permitir que siga ocurriendo”, opinó.



Por su parte Roxana Reyes, UCR Santa Cruz, citó que “de 10 niños, 7 se curan” para hablar del desarraigo al tener que emigrar de su ciudad en búsqueda de un buen tratamiento. También subrayó la cuestión de la licencia especial para evitar la pérdida de empleos de los mismos.



La Diputada Soner Sukaria del Pro. Cordoba, agradeció a los que “no se dieron por vencidos, y a los médicos que colaboraron con conocimientos”. Leyó una emotiva carta donde se citaban distintos casos.



El diputado Luis Di Giacomo de Juntos somos Rio Negro, dijo que el objetivo es “que cada día sean más los que puedan vencer al cáncer”, comentando la situación particular de su provincia con la falta de prestadores médicos.



La diputada Beatriz Avila -bloque PJ- de Tucumán citó que desde el 2010 en su provincia, tienen una ley provincia; y de Tierra del Fuego, Carolina Yutrovic del Frente de Todos reiteró el concepto de “estado presente”.



La diputada Claudia Najul de la UCR, Mendoza, dijo: “Nadie debe sufrir por cáncer. Todos deben tener acceso a los cuidados paliativos”, detallando los puntos fundamentales de la iniciativa. “Estamos ante un círculo virtuoso: compromiso ciudadano, estado presente”, resumió.



La diputada Maria de las Mercedes Youry -BsAs- manifestó estar “orgullosa de pertenecer a esta cámara. Siento que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. En este caso, aliviarle el dolor a las familias. 50 mil firmas para la ley. Ellos nos impulsaron”.



Comentó que “hay 1400 casos de cáncer infantil nuevos por año; falleciendo anualmente 400 chicos. Está comprobado que con diagnostico, se cura, a través de un tratamiento de calidad”, recordó.



La diputada Virginia Cornejo, del Bloque PRO de Salta, también informó de la ley provincial en su distrito, y el diputado Carlos Cisneros del Frente de Todos de Tucumán expresó “a veces perdemos el eje de lo que para qué estamos sentados acá. Nos vamos en la pelea, y quedamos a trasmano de lo que piensa la gente… pero este es un proyecto de justicia social”.



En el mismo sentido la diputada Gabriel Frizza del PRO, de Cordoba, dijo que “que por una vez la dirigencia política, dejamos nuestras mezquindad es de lado… No podemos bajar los brazos hasta que se implemente. Necesitamos que la salud llegue a cada rincón del país”, sostuvo.



La diputada Maria Lujan Rey del PRO, BsAs, habló de los distintos casos a nivel país, y el diputado Sergio Casas, del Frente de Todos, de La Rioja, habló del “derecho a la vida” y las herramientas necesarias “en cada provincia”, para la lucha.



El diputado Gustavo Hein del Pro de Entre Rios, se preguntó: “estamos a la altura de las circunstancias, como políticos?... Hoy siento que soy útil”, reflexionó para celebrar la unanimidad.



El diputado Martin Maquieyra del Pro, La Pampa, sostuvo que “esta es la ley mas urgente. Nadie está preparado para que su hijo tenga cáncer. Esta ley viene a reparar”.



El diputado Cristian Ritondo, Pro, BsAs, dijo que “cuando se dialoga, se priorizan los temas en común, y este Congreso funciona; y la diputada Jimena Lopez, del Frente de Todos, BsAs calificó al proyecto como “reparatorio”.



La diputada Ingrid Jetter de Corrientes, no habló en la sesión sobre este tema, pero acompañó a las familias correntinas desde antes del tratamiento. “Estamos muy contentos con la media sanción; pero por la hora, no todos podíamos hacer uso de la palabra”, explicó en la mañana de este miércoles, cuando a las 9 horas aún seguía el encuentro.