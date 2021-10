WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares en noviembre Martes, 26 de octubre de 2021 Puede que se convierta en una ganancia para Telegram, pero Whatsapp anunció que a partir del mes que viene su servicio no funcionará en ciertos teléfonos.

WhatsApp anunció que a partir del 1ro de noviembre de 2021 su servicio dejará de funcionar en celulares que tengan sistemas operativos antiguos: en el caso de Android será para las versiones 4.0.3 y anteriores, y en el de Apple será para los iPhone con iOS 9 o previas.



La novedad podría convertirse en una ganancia para Telegram, la compañía que compite directamente con Whatsapp y que registró un crecimiento masivo el mes pasado, cuando la aplicación propiedad de Facebook estuvo caída a nivel mundial durante más de siete horas.





Debido al tamaño de la última actualización de WhatsApp los celulares que tengan poca capacidad de almacenamiento quedarán fuera de juego.



En el caso de Android los modelos "out" serán": Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2, todos de Samsung. El Sony Xperia M; los Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2 de Huawei.



También los modelos de LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.



Los celulares de ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo; Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8.



Apple iPhone SE (16GB, 32GB, 64GB); 6S (16GB, 32GB, 64GB, 128GB); 6S Plus (16GB, 32GB, 64GB, 128GB).