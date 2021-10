River goleó a Argentinos y dio otro paso hacia el título

Martes, 26 de octubre de 2021

El Millonario se impuso por 3-0, como local, y es más líder que nunca: le sacó ¡9 puntos! de ventaja a Talleres, su escolta inmediato.





River continúa a paso firme: goleó a Argentinos por 3-0, como local en el Monumental, por la fecha 18 de la Liga Profesional. El equipo de Marcelo Gallardo consiguió su octavo triunfo consecutivo y es más líder que nunca del campeonato: le sacó ¡9 puntos! de ventaja a Talleres, su escolta inmediato.





El Millonario dominó desde el inicio: controló la posesión de la pelota y pisó más veces el área rival. Benjamín Rollheiser fue protagonista de las primeras aproximaciones del conjunto local, con unos remates.



El equipo de Marcelo Gallardo abrió el marcador a los 27 minutos, con un golazo de Bruno Zuculini: tras un bombazo, la pelota dio en el travesaño, picó adentro y salió. Julián Álvarez la empujó, pero el tanto fue del mediocampista: 1-0.



Más adelante, el Millo tuvo otra chance para estirar la ventaja: un bombazo de Enzo Fernández que dio en el palo. Mientras tanto, Argentinos no reaccionó y prácticamente no llegó al área de Franco Armani.



River sentenció la historia en el inicio del segundo tiempo, con goles calcados. A los 11 minutos, Agustín Palavecino asistió a Braian Romero, quien se la cedió a Julián Álvarez: el goleador definió en soledad para marcar el 2-0 parcial.



Apenas dos minutos después, se dio la misma situación, pero esta vez Álvarez fue quien habilitó a Romero, para que anote el 3-0. El partido ya estaba liquidado: Argentinos no tuvo reacción en lo que quedó del encuentro. Y el local casi llega al cuarto. Jorge Carrascal tuvo una gran jugada individual: encaró desde mitad de cancha y definió él, a pesar de que podía cedérsela a Braian Romero (estaba solo). El arquero de Argentinos salvó el tanto.



Finalmente, el encuentro terminó en goleada del conjunto de Marcelo Gallardo, que consiguió su octavo triunfo consecutivo. El Millonario aprovechó el empate de Talleres y es más líder que nunca de la Liga Profesional: llega a 42 puntos, a 9 de distancia con el conjunto cordobés, su escolta inmediato. "Vamos a salir campeones, otra vuelta vamos a dar", cantaron los hinchas, ilusionados. El equipo dio otro paso hacia el título...