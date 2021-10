Vélez le ganó a Boca y desplazó al "Xeneize" del tercer puesto

Lunes, 25 de octubre de 2021

El resultado fue 2-0 para el "Fortín". Los goles los convirtieron Federico Mancuello a los 39 minutos y Cristian Tarragona sobre el cierre del encuentro.







En uno de los partidos más esperados de la Fecha 18 de la Liga Profesional, Vélez le asestó un duro golpe a Boca Juniors: lo derrotó 2-0, con goles de Federico Mancuello y Cristian Tarragona. Además, lo alejó de la pelea por el título (si River gana hoy le sacará 12 puntos de ventaja) y a la vez lo superó por una unidad en la tabla de posiciones.



El partido



Las buenas intenciones de ambos lados no se tradujeron en situaciones de riesgo en el primer tiempo. El local, con una presión que demandó un enorme esfuerzo físico, asfixió a los dirigidos por Battaglia en la salida. Boca, por su parte, casi no ofreció grietas entre líneas y mantuvo con rienda corta a Thiago Almada, por lo que sólo sufrió inquietud con alguna pelota cruzada.



Hasta que a los 38 minutos, uno de los futbolistas más lúcidos del partido (por entendimiento del juego), Federico Mancuello, recibió solo en el vértice izquierdo del área, y sacó un zurdazo cruzado, inatajable, que hubiera sigo gol igual incluso si no hubiese rozado en un adversario: 1-0. El "xeneize" se mostró más impetuoso en el segundo tiempo, una postura que coincidió con un Vélez que por momentos le cedió el balón con el anhelo de correr. A los 5 minutos, un cabezazo desviado de Vázquez representó la primera llegada del equipo en el partido. De todas maneras la tenencia del balón de Boca muchas veces fue inofensiva.



Sobre el final, a los 44, el Fortín logró plasmar su superioridad: en una contra veloz, Tarragona definió al primer palo (floja resistencia de Rossi) y