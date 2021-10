Controlan cumplimiento de Precios Cuidados y cortes de carne bonificados

Viernes, 22 de octubre de 2021

La Subsecretaría de Comercio del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio continúa con los recorridos por los comercios adheridos a los programas nacionales. Los principales faltantes se dan en los cortes de carne por lo que elevarán la información a las autoridades competentes.







El ministro de Industria, Raúl Schiavi, y el subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar, dispusieron la realización de nuevos controles para verificar la existencia de ofertas con los productos incluidos y el mantenimiento de los precios acordados en los programas nacionales de Precios Cuidados y Cortes Cárnicos Bonificados.



El director de Defensa del Consumidor, Orlando Seniquiel, informó que se realizó un control del Programa Precios Cuidados en la sucursal Corrientes de una cadena supermercadista nacional ubicada por avenida Libertad donde encontraron disponibilidad de productos en oferta con excepción de la leche que, notificaron, no se encontraba en góndola.



En cuanto a los cortes de carnes a precios bonificados -programa al que los comercios se adhieren de manera voluntaria- informaron que se ofrecía un solo corte, lo que evidencia “la casi nula efectividad de este programa nacional” en el establecimiento.



Tras estas acciones, los funcionarios aclararon que la entidad gubernamental no puede labrar actas de infracción debido a que no existen normas nacionales de hecho que reglamenten este programa “y los acuerdos que realiza la Nación son solo verbales”.



No obstante, aclararon que elevarán un informe a las autoridades nacionales de la Secretaría de Comercio Interior para que se tomen las medidas correspondientes por ser las responsables del cumplimiento de estos programas.



En pos de seguir cuidando al consumidor correntino, tanto Ahmar como Seniquiel adelantaron que continuarán las inspecciones tanto en la ciudad de Corrientes como en localidades del interior a la espera de resoluciones.