Gallardo, tras Talleres- River: "No fue heroico, sí una muestra de carácter" Viernes, 22 de octubre de 2021 El técnico millonario repasó el vital triunfo en Córdoba que lo encamina al título de la Liga Profesional tras jugar casi todo el encuentro con un futbolista menos. "Estos partidos marcan la esencia de un equipo", remarcó.



El técnico de River, Marcelo Gallardo, se mostró feliz y sereno tras la victoria por 2-0 en Córdoba ante Talleres en una verdadera final por la Liga Profesional que jugó prácticamente de punta a punta con 10 hombres por la expulsión de Felipe Peña.







En diálogo con ESPN, el Muñeco remarcó: "Estoy muy contento y orgulloso por el esfuerzo, cómo se brindaron, cómo entendieron el partido… Feliz. Siempre hay algunas pruebas que tenemos que pasar y hoy fue una más, con muchos chicos en la cancha. Estos chicos van a seguir creciendo y en partidos como estos hacen un curso acelerado. En las más fáciles es mucho más agradable. En los momentos difíciles se muestra el carácter".



Emseguida, se detuvo en cómo decidió afrontar la tan temprana inferioridad numérica: "Jugar en las condiciones que jugamos, con uno menos, podía haber cambiado todo pero decidimos no cambiar nada y ver cómo nos sosteníamos. Tengo que rescatar la gran capacidad de adaptación, no desvirtuarse, no confundirse. No entrar en desesperación. Tratar de pasar esa situación adversa de la mejor manera posible. Lo controlamos. Movimos a Enzo Pérez para no cambiar al ataque para que nos dieran aire. Lo sostuvimos bien. Había que mostrarle a Talleres que no íbamos retroceder y que íbamos a agredirlos. Después cambiamos y los sostuvimos con un gran trabajo de equipo. Fuimos inteligentes".



"Estos partidos marcan la esencia de un equipo y eso me llena de orgullo. Una vez más, después de tantos años, volvimos a mostraron que somos un equipo que sostiene con cabeza, ideas, y muchísimo esfuerzo colectivo. Pudimos sacar a relucir el corazón para poder sacar adelante estos partidos", subrayó el entrenador.



Gallardo y su visión sobre los juveniles de River



"Julián Álvarez tuvo tres años de proceso, con altas y bajas, profesional, hoy está en su mejor momento y tiene mucho recorrido para dar. Es un chico de 21 años. El resto también. Cuando ves los desempeños como los de hoy, uno los quiere abrazar, cobijar, me llenan de orgullo".



Gallardo y la lucha por el título de la Liga Profesional



"Fue un golpe para los demás que se podían meter en la pelea. No lo tomo como heroico, sí como una muestra enorme de carácter, de saber interpretar y no resignar las formas. Respetar lo que somos. Era un partido que iba a determinar si los demás iban a poder prenderse en la pelea o no, clave para sacarle diferencia al perseguidor más cercano", admitió.



Gallardo y su futuro en River



Ante la consulta sobre si se vería dirigiendo a estrellas del fútbol mundial, el Muñeco mostró los pies sobre la tierra: "Siento que soy un tipo que trabaja con una idea, un convencimiento, que uno no puede trasladarlo a lo que sucedería. Trato de vivir el hoy, disfruto mientras laburo respetando el laburo en el que estoy y con la gente con la que trabajo. Lo que venga no lo puedo definir. Me siento preparado para hacer lo que hago, estoy convencido, después, quién sabe. Lo que acá puede ser buenísimo en otro lugar quizás no sea tan bueno, o sí, quién lo sabe".