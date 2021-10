Valdés: "Necesitamos tener un gobierno nacional con visión de futuro" Viernes, 22 de octubre de 2021 Desde Virasoro, el mandatario pidió por un país federal y cuestionó las medidas económicas. “Las acciones deben ser inteligentes” y no “estar pensando en reformar la Justicia para ver cómo zafan de las causas por corrupción”, señaló.



Campaña. A través de un duro discurso contra la Nación, Valdés reclamó federalismo y medidas efectivas contra la crisis.Foto: Gentileza

Con un discurso encendido por la macroeconomía que erosiona las posibilidades de “llevar con dignidad el pan a la mesa”, el gobernador Gustavo Valdés llamó a un país con visión federal, señaló a la Nación que debe tomar medidas inteligentes y no “estar pensando en reformar la Justicia para ver cómo zafa de la corrupción”.



“Tenemos que saber qué estamos votando y qué decidimos a partir de estas elecciones”, dijo el mandatario provincial desde un escenario montado en el club Aguapey, en Gobernador Virasoro donde presentó a los candidatos y candidatas de ECO + Vamos Corrientes para los comicios comunales, que se realizarán en simultáneo con las legislativas nacionales. Allí Valdés nacionalizó la campaña en el municipio que gobierna Emiliano Fernández, quien va por su reelección a través del Frente Renovador Virasoreño, en alianza con el Frente de Todos.



El titular del Ejecutivo provincial levantó el brazo del candidato a intendente Ricardo Nieto, médico que trabajó durante la pandemia de covid-19, y a vice Félix Maidana. Compartieron el acto con los postulantes a integrar el Congreso de la Nación. El oficialismo provincial busca incorporar dos senadores y tres diputados, es decir superar los resultados de las PASO.





Desde el escenario, con la voz entrecortada, en parte por el énfasis, dedicó párrafos a la gestión del Gobierno nacional. Dijo que se comenzó a “sentir la presión en las calles” y a través de las pantallas de televisión se pudo observar grandes movimientos en el conurbano porque “hay hambre en Argentina”.



“El Gobierno tiene que tomar otro tipo de medidas. Para pasar la pandemia recurrieron a la emisión de billetes. Emitieron y emitieron plata. Todos sabemos que la emisión de dinero lo que genera es inflación, y lo sabemos porque los vimos en el gobierno de Alfonsín, de Carlos Saúl Menem, de Duhalde, en el de Néstor Kirchner y en el de Cristina Fernández de Kirchner”, señaló el mandatario correntino.



“Tantas crisis económicas pasamos los argentinos que teníamos que tener un gobierno responsable. Nos mintieron. Nos dijeron que iban a poner al frente a un gobierno con apertura, que era diferente al de Cristina Fernández de Kirchner, que venía a cambiar al país”, acusó Valdés.



“La única forma de salir adelante es generando trabajo genuino para la gente, así le damos oportunidad a la ciudadanía a que consiga un trabajo digno”, señaló. “Nadie se enriquece con los planes sociales”, reiteró. “Es necesario como una ayuda para superar la crisis, pero ya van dos o tres generaciones con planes sociales. Necesitamos tener como pueblo la dignidad de un trabajo, para que los chicos tengan la posibilidad de ver el pan a la mesa con dignidad”, enfatizó.



“Se requiere de acciones inteligentes”, dijo en referencia a las medidas nacionales. “No que esté pensando el Gobierno nacional en la reforma judicial para ver cómo zafa de sus causas por corrupción”, expresó el gobernador durante el acto, que se transmitió vía streaming a toda la provincia.



“Si seguimos frenando la exportación de carne, vamos a hacer bolsa a los productores, especialmente a los pequeños”, dijo respecto de las restricciones del Ministerio de Agricultura de la Nación.



“Decían que venían a poner a los argentinos de pie. Están poniendo a la Argentina de rodillas como nunca antes en la historia”, manifestó con el aplauso de la militancia. “De la crisis política y económica se sale con liderazgo. Necesitamos recuperar el liderazgo, no de una persona, sino de un plan entre todos los sectores que nos pueda sacar adelante”, sostuvo.



“Hoy no sabemos quién gobierna. Hoy vemos que hay peleas, confusiones y somos rehenes 44 millones de argentinos”, se refirió a la crisis del Gabinete, con cuyo nuevo jefe se reunió Valdés el miércoles, Juan Manzur, en Casa Rosada.



Para el gobernador, se requiere de una mirada federal y de inversión. “Necesitamos inversión federal porque o si no el desarrollo es una ilusión. El desarrollo se busca, se invierte. Eso es tener visión en un gobierno”, señaló el mandatario.



En ese sentido, pidió inversión en rutas nacionales, la extensión de la concesión para el dragado y balizamiento de la hidrovía, tarifa eléctrica diferenciada para las provincias del Norte, como así también un diálogo abierto y federal con los gobernadores.