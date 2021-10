Estatales provinciales tendrán aumento en plus y sueldos Jueves, 21 de octubre de 2021 Por decisión del gobernador Gustavo Valdés, se incrementan desde octubre los haberes de los trabajadores provinciales activos y pasivos, y también, a partir de noviembre, el Adicional Mensual Remunerativo. Se trata de la tercera mejora salarial en el año, cuyos detalles fueron comunicados por el ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini este mediodía, en el Salón de Acuerdos de la cartera económica.





De acuerdo la resolución del gobernador Gustavo Valdés, instrumentada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, las medidas de incremento salarial alcanzan a todos los sectores, a partir de este mes de octubre, y desde noviembre próximo, aumenta en $2 mil el Adicional Mensual Remunerativo (Plus Unificado) que pasará de $15.650 a $17.650.



Con esta decisión la gestión del gobernador Valdés invierte y vuelca al mercado local otros $1.500 millones, informó el ministro Rivas Piasentini, quien estuvo acompañado en la conferencia de prensa del subsecretario de Hacienda Juan Pablo Peloso, y del tesorero General de la Provincia Jorge Gazzo.



Eje de políticas públicas



“Todo el año analizamos posibles correcciones salariales. Este es un puntual que el gobernador Valdés lo aborda como uno de los ejes de política pública y lo viene marcando. Siempre que existe la posibilidad de correcciones salariales, e incluso en algunos casos se ha avanzado con corrimientos de mejoras previstas”, dijo el ministro Rivas Piasentini.



“Los recursos siguen siendo escasos, hay un esquema inflacionario muy severo en el país que ronda en el orden de un 50% y eso afecta, concretamente, a las arcas públicas, pero el Gobierno Provincial siempre analiza las posibilidades de avanzar con correcciones y nunca damos por cerrada en ningún momento todo lo que tiene que ver con recuperación salarial”, agregó el jefe de la cartera económica correntina.



Incrementos por sectores



Para el sector Docente, las medidas son los siguientes: desde este mes de octubre se incrementa el sueldo básico en $1.500, de la siguiente manera: $750 nuevos, y blanqueo de $750 del Fondo Compensador Provincial, código 171.



Por otra parte, también se incrementa $1.500 el Fondo Compensador Provincial siguiendo el criterio FONID, hasta dos cargos.



En tanto que, para el sector Administración General, que no incluye a los trabajadores de los sectores Docente y de Seguridad, el aumento a partir de este mes es de octubre y asciende al 10% de la asignación de clase de todas las categorías. Por otra parte, se incorporan otros $500 netos de bolsillo al concepto 134 para la escala única de remuneraciones y categorías 030, 120 y 180.



Para el sector Vialidad Provincial, desde octubre la mejora es del 10% al valor del Básico.



En el sector Seguridad, el incremento es del 7% del Valor punto. Y se eleva el mínimo garantizado en 7%.











INVERSIÓN NUEVAS MEDIDAS SALARIALES:



$1.500 MILLONES DE PESOS