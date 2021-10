Citaron a declarar a Matías Morla por la Muerte de Maradona

Miércoles, 20 de octubre de 2021

El abogado deberá presentarse a declarar en la causa que investiga la muerte de Maradona. La citación responde a un pedido de las hijas del "Diez".





A pedido de Dalma y Gianinna Maradona, Matías Morla, el abogado y ex representante de Diego Maradona, fue citado a declarar el lunes próximo como testigo en la causa en la que se investiga la muerte del ex futbolista.



Las hijas mayores del "Diez" habían solicitado a la Justicia que la investigación no se agote con las responsabilidades médicas. Por lo que Morla deberá presentarse el próximo lunes a las 11 en la sede de la Fiscalía General de San Isidro para declarar ante los fiscales a cargo de la causa, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, según informaron fuentes judiciales citadas por la agencia Télam.





La declaración se realizará de manera presencial y los abogados de las partes fueron notificados que, como medida preventiva por la pandemia del coronavirus, podrán participar de la audiencia a través del Sistema SIMP Videollamada.



La citación del ex apoderado de Maradona había sido solicitada por los abogados Federico Guntin y Marcelo Sverdlik Warschavsky, quienes representan en la causa a las hijas del "Diez" como particulares damnificadas.



En un escrito entregado a los fiscales el 22 de septiembre pasado, los letrados habían solicitado que la causa por la muerte de Maradona no se agote con las responsabilidades médicas sino que se profundice la investigación para saber si había alguna razón por la cual Diego "debía morir" y que se cite a declarar como testigos a cinco miembros del "entorno", entre ellos, Morla.



Para la querella, de las testimoniales y las indagatorias que fueron tomadas hasta el momento, surge que, "dentro de la expresión poco afortunada de 'entorno', se ubican un cúmulo de personajes con un manejo absolutamente discrecional de la vida del occiso, como así también de sus vinculaciones, afectos, adicciones, su patrimonio, su aislamiento, su supresión de voluntad, y hasta su sometimiento a servidumbre".



Guntin y Sverdlik Warschavsky le atribuyen a esas personas, entre otras cuestiones, "el suministro de estupefacientes, alcohol" y el doblado de "las firmas del malogrado Maradona".



Ahora, los fiscales decidieron hacer lugar a ese pedido y llamaron a declarar no solo a Morla, sino también a que amplíen sus testimoniales su cuñado Christian Maximiliano Pomargo, quien era secretario personal de Maradona y convivía con él; y al sobrino del ex fubolista Jhonatan Espósito, quien también vivía en la casa de Tigre en la que murió Diego el pasado 25 de noviembre.



Pomargo deberá presentarse el miércoles de la semana próxima a las 10, mientras que Espósito lo hará el mismo día pero a las 13; mientras que los fiscales pidieron también que se presenten a declarar la escribana Sandra Verónica Iapolsky y la contadora Andrea Trimarchi, quienes deberán declarar como testigos el jueves a las 10 y a las 13 respectivamente.