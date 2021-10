Messi rescató al PSG: doblete para la victoria ante Leipzig por Champions League

Miércoles, 20 de octubre de 2021

El astro rosarino anotó dos goles (y la picó en su penal) en el triunfo por 3-2, por la tercera fecha del Grupo A del certamen continental.



PSG consiguió una victoria clave de la mano de Lionel Messi. El astro rosarino marcó dos goles (y la picó en su penal) en el triunfo por 3-2 ante Leipzig, como local, por la tercera fecha del Grupo A de la Champions League. El conjunto parisino no contó con Leandro Paredes, Neymar (lesionados) ni Mauro Icardi (se perdió el partido en medio de sus problemas personales por la separación con Wanda Nara). Ahora, el equipo de Pochettino es líder de su zona, con 7 unidades.



En el inicio, el conjunto alemán avisó en dos oportunidades: Keylor Navas se lució para salvar al equipo de Pochettino, tapando un cabezazo de André Silva y luego un remate de Konrad Laimer.



Poco después, los locales golpearon gracias a su joven estrella. Kylian Mbappé comandó un contraataque letal, pisó el área y definió contra un palo: golazo para que PSG abra el marcador.



Sin embargo, a partir de ahí, Leipzig dominó el encuentro. Y los alemanes llegaron al empate: en una gran jugada colectiva, Angeliño asistió a André Silva, quien la empujó al fondo de la red para igualar el partido.



El conjunto visitante siguió controlando en el inicio del segundo tiempo y logró darlo vuelta. Tras un gran centro de Angeliño, Nordi Mukiele conectó dentro del área y anotó el 2-1 parcial.



El PSG no reaccionaba, hasta que aparecieron sus estrellas. A los 21 minutos, Mbappé asistió a Messi: definió, la pelota dio en el palo y, en el rebote, la mandó al fondo de la red para igualar el encuentro y alimentar la ilusión del equipo de Pochettino.





Pocos minutos después, Mohamed Simakan bajó a Mbappé dentro del área y el árbitro Marco Guida sancionó penal. El joven francés no dudó: lo primero que hizo fue señalar a Messi para que se hiciera cargo. Y la Pulga se lució: la picó para dar vuelta el partido.



Cuando el encuentro se moría, el árbitro revisó con el VAR una falta de Gvardiol a Hakimi dentro del área: sancionó penal. Mbappé agarró la pelota, pero no pudo festejar. El joven delantero la tiró por encima del travesaño y el duelo finalizó en 3-2.



Con este resultado, el equipo de Mauricio Pochettino llega a 7 puntos y es líder en el Grupo A de la Champions League. Manchester City es escolta con 6 unidades, mientras que Brujas quedó tercero con 4. Leipzig, por su parte, está último, sin puntos.