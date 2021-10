La Provincia otorgará un nuevo aumento salarial

Miércoles, 20 de octubre de 2021

El Gobierno anunciará esta mañana una recomposición para las 6 escalas del sector público. En general, rondaría el 10 %.





El Gobierno de Corrientes anunciará un nuevo incremento salarial para los trabajadores del sector público. La mejora se otorgará en el marco de una política que busca hacer frente a la inflación, y podría rondar el 10 %.



El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, brindará hoy los detalles de la recomposición salarial a empleados públicos. Será, como es habitual, a través de una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, a partir de las 11.



Las medidas se enmarcan en las políticas salariales del Gobierno provincial que busca morigerar el impacto de la inflación. Esta fue del 2,8 % en el NEA, con un acumulado del 34 %, ubicándose por debajo del promedio nacional (37 % acumulado anual). Este último indicador registró una aceleración en septiembre, traccionado por rubros como prendas de vestir y calzados, según publicó el Indec la semana pasada. El organismo, a su vez, confirmó ayer un incremento del 3,2 % de la canasta básica, en el promedio nacional.



Política salarial



La semana pasada, la Provincia volcó al mercado local más de $ 1.300 millones en concepto de pago del plus unificado remunerativo mensual de $ 15.650, que se abona a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados.



Si se tiene en cuenta el pago de haberes, el esfuerzo económico asciende a $ 6.500 millones durante el último mes.



Ayer, el gobernador Gustavo Valdés analizó los últimos detalles junto al equipo económico.



Mañana se hará el anuncio y, si bien no trascendieron detalles del incremento, no se descarta la posibilidad de que este podría rondar, en general, un 10 %. No obstante, cabe aclarar que los números varían debido a que la Provincia cuenta con 6 escalas salariales.



En lo que va del año, se otorgaron dos aumentos salariales, cuyos incrementos estuvieron en el orden del 7 % y del 10 %, en ambas oportunidades, dependiendo de la escala salarial. En el caso de las guardias médicas, el último aumento fue del 12 %.