Detienen a dos hombres y secuestran dinero que no pudieron justificar Miércoles, 20 de octubre de 2021 Dos sujetos fueron demorados por la policía y en su poder se encontró una suma de dinero que no pudieron justificar su procedencia. Se trasladaban en una motocicleta, uno de ellos registraba pedido de captura por parte de la justicia.



El hecho se registró en la tarde de ayer, en inmediaciones de la avenida. Sarmiento y calle Aviador Fernández, cuando los efectivos de la fuerza de seguridad observaron en aparente actitud sospechosa a un hombre de 37 y un joven de 17 años, por lo que procedieron a la demora preventiva de los mismos.





Posteriormente y tras las averiguaciones correspondientes resultó que el mayor registraba un pedido de captura por hallarse presuntamente relacionado en una causa por supuesta portación de armas y lesiones.



Asimismo, entre sus pertenencias hallaron la suma aproximada de $69.800, los cuales no pudo acreditar fehacientemente su propiedad ni procedencia, en tanto que el menor carecía de documentación personal.