No hay aceptación unánime de la suspensión del juicio a prueba Miércoles, 20 de octubre de 2021 Seguirán escuchando a los demás familiares de las víctimas.



Los cuatro acusados por el trágico derrumbe de un edificio en construcción, a través de sus abogados, ofrecieron un resarcimiento económico a las familias de los 8 obreros muertos solicitando la suspensión del juicio a prueba, también conocido como probation. Sin embargo, no hay unanimidad en la aceptación de la propuesta.

Tres familias siguen con la acción penal y civil contra los responsables.



El doctor Rubén Leiva, que representa a esas tres familias, dijo a República de Corrientes que “no corresponde aplicar la suspensión del juicio a prueba. Si se avanza con este paso, dejará un grave antecedente. Suponiendo que haya un acuerdo entre todos, la acción penal debe seguir para determinar responsabilidades”.



Sostuvo que “en esta situación no se discute la responsabilidad y la familia a la que represento quiere cerrar el caso, a 9 años, con una sentencia. No le interesa el dinero”. Ayer, en el TOP Nº 1 se abrió la audiencia de probation o suspensión de juicio a prueba, que fue presentada por el doctor Julio Leguizamón, quien representa a Marcelo Javier Mayer, uno de los imputados.



Leguizamón llevó ante el Tribunal acuerdos con familiares de los damnificados. Pero restan otros. La audiencia seguirá el viernes 29 de octubre, a las 8. Avanzarán con la presentación de la propuesta.



Ayer, Margarita Báez y Nancy Rivero rechazaron acordar y Enrique Zarabozo afirmó que está en trámite de llegar a un arreglo. La defensora oficial, María Marta Correa, manifestó la solicitud de la suspensión de juicio a prueba a favor de Walter Abelardo Bruquetas y el defensor oficial Nicolás Báez hizo lo propio a favor de Carlos Valenzuela.



Los magistrados admitieron la probation, pero, al no haber unanimidad, en la próxima audiencia darán una resolución.



El TOP N° 1 está integrado por Raúl Juan Carlos Guerín, como presidente, secundado por los vocales Cynthia Teresita Godoy Prats y Ana del Carmen Figueredo.