Corrientes sigue a la espera de la habilitación de sus pasos fronterizos

Miércoles, 20 de octubre de 2021

Se reabrió ayer el puente que une Misiones con Paraguay. En Entre Ríos también hubo aperturas. En el Litoral, Formosa es la otra excluida.

Los cupos de pasajeros de transporte aéreo fueron eliminados ayer, al cumplirse 14 días desde la fecha en que Argentina alcanzó una cobertura del 50 % de la población con esquema de vacunación completo.



A esto se suma la habilitación de los cruces fronterizos de Misiones y Entre Ríos con Paraguay, Brasil y Uruguay también a partir de ayer, mientras que Corrientes sigue esperando el visto bueno de la Nación para habilitar sus 3 pasos fronterizos.



“Conforme lo establecido en la Decisión Administrativa 951/21 (del 1 de octubre), desde hoy no se aplica cupo de ningún tipo para los vuelos que arriben a nuestro país”, consignó ayer la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en un comunicado.



De este modo, el Ministerio del Interior de la Nación eliminó también la instancia de presentación de una declaración jurada electrónica para Tránsito Vecinal Fronterizo.



El Gobierno de Corrientes solicitó formalmente en dos ocasiones la apertura de los cruces fronterizos de Ituzaingó-Ayolas (Paraguay) y Santo Tomé-São Borja, Alvear-Itaquí y Paso de los Libres-Uruguayana (Brasil). Hasta el momento, el Ministerio del Interior de la Nación no confirmó fechas para la reapertura, pese a que la Provincia elevó los protocolos adecuados.



“Al momento pueden ingresar al país personas nacionales, residentes o turistas residentes de países limítrofes, con esquema de vacunación completo, que hayan permanecido en estos durante los 14 días previos al ingreso al territorio nacional”, indicó la cartera de Interior en un comunicado.



En tanto, “a partir del 1 de noviembre comienza la apertura a países de todo el mundo con esquema de vacunación completo”.



Esta medida implica también la eliminación del testeo de antígenos al arribo, aunque “se mantienen el PCR previo a embarcar y PCR entre el día 5 y 7 posterior al ingreso”.



Ayer, el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une a Posadas con la ciudad paraguaya de Encarnación, fue reabierto tras más de un año y medio de permanecer cerrado por la pandemia de coronavirus, aunque por el momento solo se tratará de un corredor turístico y no con fines comerciales, se informó oficialmente.



A comienzos de este mes, el Gobierno de Corrientes insistió ante la Nación por la reapertura de la frontera.



Los pasos fronterizos de Corrientes con las ciudades vecinas de Ayolas, Paraguay, y San Borja, Uruguayana e Itaquí, de Brasil, aún no se abrieron al tránsito de personas, dado que se aguarda una autorización del Gobierno nacional, que se encuentra pendiente en la subjefatura de Gabinete, a pesar del anuncio de la instrumentación de la medida, ya implementada en provincias vecinas.



De hecho, Corrientes quedó casi en soledad con su reclamo en la región Litoral, ya que ahora en Misiones y Entre Ríos se habilitaron los pasos. Solo restan Formosa y Corrientes.