DGR en pandemia: reconocimiento nacional a la calidad, innovación, eficacia y eficiencia

Martes, 19 de octubre de 2021

Reporte de Sustentabilidad 2020 de la DGR y S y K SA. La gestión estratégica de articulación entre los sectores público y privado fue destacada a nivel país. Impacto de las actividades.







El reporte anual de sustentabilidad 2020 de la Dirección General de Rentas de Corrientes y S y K S.A, dio a conocer el reconocimiento a nivel país por la gestión en tiempo de pandemia.



El resumen de estas dos entidades que concretan una articulación entre los sectores público y privado que recauda para la provincia de Corrientes, fue presentado el mediodía del lunes 18, en el Salón Verde de Casa de Gobierno, a cargo del director General de Rentas Fabián Boleas, y el presidente del Directorio de S y K S.A. Cristian Karsten. También condujeron el acto los funcionarios y voluntarios Guido Gómez y Natalia Vallejos.



“Durante todo el 2020, el mundo entero, y las organizaciones en particular, tuvieron que adaptarse rápidamente a un contexto desconocido y amenazante, cuyo éxito indudablemente se está y estará midiendo por la efectividad con la que se reconvirtieron y transformaron sus metodologías de trabajo para asegurar desempeños sostenibles en el tiempo y generación de valor a todos los públicos de interés”, señalaron el director General de Rentas Fabián Boleas, y el presidente del Directorio de S y K S.A. Cristian Karsten.



“Presentamos el resumen de nuestro Reporte de Sustentabilidad 2020, de SYK S.A y la Dirección General de Rentas de la provincia de Corrientes, para comunicar a nuestros grupos de interés cómo creamos valor de manera integral en la organización y el impacto de nuestras actividades para la comunidad en su conjunto”, afirmaron Boleas y Karsten.



Aspectos materiales más importantes



Presentamos el listado de los 10 temas materiales más importantes de acuerdo a las manifestaciones proporcionadas por los grupos de interés en el relevamiento realizado:



1- Compromiso con los Contribuyentes.



2-Calidad de servicio y atención.



3-Estándares de Ética y Transparencia.



4-Nivel de educación y entrenamiento del



personal.



5-Adaptación de la modalidad de atención



durante la pandemia provocada por Covid-19.



6-Sustentabilidad Económica.



7-Generación de valor económico en nuestra



comunidad.



8-Innovación en servicios sustentables.



9-Planificación estratégica de la organización.



10-Impacto de la pandemia en los niveles de



recaudación.



Perfil de las organizaciones



DGR: repartición del Gobierno Provincial que administra los tributos provinciales bajo la órbita del



Ministerio de Hacienda y Finanzas.



La empresa S y K S.A: prestadora de servicios con vasta experiencia en materia de consultoría en gestión de organismos públicos.



Resultaos alcanzados



Gestión de la calidad: ISO 9001:2015; también se recibió el Premio Nacional a la calidad.



En el sector público: gestión de la tecnología de la información con ISO/IEC 2000-1:2015.



Gestión sustentable: se obtuvo Medalla de Oro en reconocimiento a ser un organismo de calidad, innovador, eficaz y eficiente.



Clientes



Las innovaciones en el servicio al contribuyente fueron: trámites virtuales; por Instagram; aplicación móvil APP; canal de Youtube, y el portal de autgestión web.



Proveedores



Se priorizó la contratación de proveedores de la provincia de Corrientes y provincias limítrofes. El 62.35 % corresponde a la región NEA.



Código de conducta de proveedores:



- Principios, valores y derechos humanos.



- Medio ambiente, higiene y seguridad.



- Calidad de empleo y transparencia en la gestión.



- Aspectos legales impositivos.



- Integridad comercial.



- Igualdad y diversidad.



- Gestión de riesgos.



- Selección y gestión de proveedores.



Comunidad



Se mantuvo los compromisos asumidos con los diferentes Grupos de Interés con los que trabajamos año a año, manteniendo esos espacios valiosos para la acción solidaria.



Hospital Llano: se donó más de 1.600 barbijos confeccionados por el voluntariado.



Techo: aportando como Aliados Oro, y con 2 Casas construidas por el voluntariado.



Hospital Pediátrico Juan Pablo II: se entregó tapitas recolectadas en la organización.



Hogar de Ancianos Juan C de Chapo: se continúa con el reciclado de papel a su beneficio y realizamos colectas solidarias.



Hospital Geriátrico Juan F Cabral: elaboración y venta de arroz con pollo a total beneficio del hospital, adicionando una donación de cuatro caloventores de pared.



Oratoria San Benito: elaboración y venta de arroz con pollo y empanadas congeladas para recaudar fondos y ayudar a las refacciones del lugar.



Barrio Limas del Mirador: Se donaron herramientas a ser utilizadas como apoyo a la capacitación en herrería recibida por los vecinos.



Se colaboró activamente proveyendo mensualmente de carne, verduras y artículos diversos de almacén, para el sostenimiento de los comedores.



Comedor Pocho Roch, más de 1.500 kilos de carne; San Cayentano, más de 6.000 artículos no perecederos de almacén; Santa Catalina de Alejandría y Merendero Laguna Hermosa, más de 3500 artículos para la merienda; y Parroquia Juan Pablo II, chefs solidarios cocinaron semanalmente en el comedor, se trató más de 3.400 cenas.



Además, se organizó campañas solidarias: Calzarse, se recolectaron y entregaron zapatos para el inicio de clases; y Ayúdanos a abrigar, se recolectó y entregó ropas de abrigo y frazadas.



Otras campañas, Frascotón: se sumó a la campaña del Hospital Vidal recolectando frascos de vidrio para el Banco de Leche Humana. Y, Colecta externa de sangre, nos sumamos a la campaña del Banco de Sangre, bajo el lema “La sangre no puede fabricarse, solo se consigue con solidaridad”.



Medio ambiente



Como organización creemos que es importante abordar el eje medioambiental para cuidar nuestro entorno. Continuamos con el consumo responsable de los recursos: agua, luz, papel, y tonner.



Se recicló 3.528 kilos de papel; el dinero recaudado fue destinado a entidades de la tercera edad. Se recolectó más de 191 kilos de botellas de plásticas; todo fue donado al Proyecto Fortaleza que se encarga del reciclado. Se recolectaron 100 mil tapitas de plástico, entregadas periódicamente al Hospital Pediátrico Juan Pablo II.