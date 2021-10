El Rotary Club Corrientes homenajeó a los "Héroes" del Hospital de Campaña

Martes, 19 de octubre de 2021

El Rotary Club de Corrientes entregó este lunes los reconocimientos “Héroes de la Salud” al personal del Hospital de Campaña “Escuela Hogar” de la ciudad de Corrientes, por la labor desempeñada durante la pandemia del Coronavirus.



Fue también homenajeado el gobernador Gustavo Valdés, que por cuestiones de agenda no pudo estar presente, pero que luego lo recibirá en su Despacho oficial.



La entrega de reconocimientos a los trabajadores de este Hospital, tuvo lugar en el patio descubierto de la mencionada institución sanitaria. El acto inició con el descubrimiento de una placa recordatoria y luego continuó con la interpretación del Himno Nacional por parte de la Banda de Música de la Policía de Corrientes.



Se encontraban presentes en nombre del Gobierno provincial, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo; la subsecretaria de Legal y Técnica, Patricia López; el senador nacional y vicegobernador electo, Pedro Braillard Poccard; el director del Hospital de Campaña, Alberto Arreguin; y la presidenta del Rotary Club de Corrientes, Verónica García Torrent; entre otras autoridades, además de trabajadores de la institución y familiares.



Desde el Rotary Club argumentaron el reconocimiento remarcando que “a nuestros homenajeados de hoy, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) los considera héroes de la salud pública de las américas, por sus invaluables contribuciones en salud pública en el hemisferio”. A lo que agregaron que en el presente año el Rotary Internacional adoptó el lema “servir para cambiar vidas”, además de que el Rotary Club Corrientes “se siente depositario del sentimiento que expresa la comunidad toda, que a lo largo de estos difíciles meses encontró en este Hospital de Campaña un templo y grupo excepcional de trabajadores que, cumpliendo con el viejo aforismo de la medicina, supo curar, aliviar y confortar”.



Por su parte, el ministro Cardozo expresó al respecto que “los calificativos que usamos habitualmente no alcanzan para demostrar el valor del trabajo del personal de este Hospital, y por eso es que quiero agradecer profundamente al Rotary por esta manifestación de agradecimiento y de reconocimiento a nuestro personal”. Aseguró que estas acciones “deberán multiplicarse tanto por parte nuestro, el Gobierno provincial, como por parte de toda la sociedad”.



Párrafo aparte, reconoció al gobernador Gustavo Valdés “como piloto de tormenta en este tema tan complicado, la tragedia más terrible que tuvo desde el punto de vista sanitario la provincia de Corrientes en los últimos tiempos; y haber manejado y dado los lineamientos como para que tengamos una política sólida, para dar respuesta a esto tan terrible”. Señaló que “la Provincia hizo un esfuerzo económico y financiero brutal, se gastó el presupuesto anual de salud pública en meses, en esta gran infraestructura, equipamiento, medicamentos, respiradores, entre otros recursos”.



Igualmente “todo eso no hubiera sido posible sin el trabajo de ustedes, sin el esfuerzo, la capacidad, sin esa intención de ayudar al prójimo”, le dijo Cardozo al personal homenajeado.



También, García Torrent, un tanto emocionada, contó que el Rotary “es una institución que trabaja al servicio, que reconoce: el reconocimiento para nosotros los rotarios está muy lejos de la palabra economía, de pesos o de números, el reconocimiento es sagrado, porque eleva la moral de las personas” añadió.



De esta manera, familiares del personal del Hospital de Campaña fueron los encargados de entregar los certificados de reconocimiento a los homenajeados. Además, Verónica García Torrent hizo lo propio con el personal directivo del Hospital y con el ministro Ricardo Cardozo en representación del Gobierno provincial, por las políticas sanitarias implementadas ante la pandemia, mientras que a Gustavo Valdés le será entregado el diploma en los próximos días.