En Rosario, Valdés se reunió por la hidrovía y puertos

Martes, 19 de octubre de 2021

El mandatario correntino mantuvo un encuentro con el intendente Pablo Javkin. La ciudad fue recientemente designada sede del Consejo Federal Asesor de la vía fluvial.





Gustavo Valdés viajó a Rosario para reunirse con el intendente local, Pablo Javkin, con quien avanzó en una agenda común, entre ellas la hidrovía, según indicó el mandatario provincial. La ciudad fue recientemente designada sede del Consejo Federal, donde se espera la participación de 7 provincias.



El titular del Ejecutivo provincial se reunió ayer con el jefe comunal de esa ciudad de Santa Fe en la sede municipal. Según se anunció oficialmente, ambos trabajaron una amplia agenda que incluyó la hidrovía Paraná-Paraguay. También conversaron en torno a puertos y oportunidades económicas.



“Las ciudades correntinas de la costa del Paraná tienen mucho que aprender de Rosario y su vinculación con el río, por lo que también intercambiamos experiencias de gestión pública”, dijo Valdés a través de sus redes sociales.





Rosario es una ciudad clave para debatir en torno a la hidrovía. Por decreto presidencial, fue recientemente designada sede del Consejo Federal Asesor de la Hidrovía, un organismo no vinculante que tendrá participación de representantes de 7 de provincias, entre ellas Corrientes. También Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Formosa, Chaco y Misiones. Funcionará en el Palacio Vasallo de esa ciudad.



Allí habrá dos entes, uno de gestión y control; y otro asesor, aprobado por el Concejo de Rosario. Esta nueva forma de gobernanza permitiría abrir la participación no solo a las provincias, sino también a entidades intermedias y científicas, como universidades nacionales.



Por su parte, parece ser que las elecciones adormilaron las conversaciones en el Congreso. La creación de la Bicameral de Seguimiento de la Hidrovía obtuvo dictamen favorable en Diputados; sin embargo, no hubo grandes avances.



En Corrientes, para algunos legisladores se pierde el eje del debate ya que se plantea en términos de antinomias sobre una administración estatal o privada. Mientras tanto, se perdería una oportunidad para evaluar una estrategia nacional integral y su impacto ambiental de la mayor vía fluvial del país.



Para el Gobierno provincial es vital extender la concesión de la zona de dragado y balizamiento más allá del puerto de Ituzaingó, el cual está en ejecución. De esta manera, se podrá garantizar la salida al mar de la producción local con un menor costo en logística.



Hitos

En 1995, el gobierno menemista otorgó la concesión de las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del Paraná al consorcio Hidrovía, integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa. Esta concesión venció el pasado 30 de abril, pero se estableció una prórroga que duró hasta el 10 de septiembre. En este marco, el presidente Alberto Fernández, a través del decreto 427/2021, decidió dejar la vía bajo control estatal, más precisamente a manos de la Administración General de Puertos (AGP), que tiene un mes de plazo para preparar una nueva concesión.



Campaña

Las provincias bregan para que el nuevo pliego mejore las condiciones para las jurisdicciones subnacionales. Resulta uno de los puntos que planteó Gustavo Valdés en sus sucesivos discursos de campaña.



Ayer, el mandatario correntino se mostró junto a uno de los referentes del Frente Amplio Progresista, de raigambre radical, el intendente de Rosario. En la provincia litoraleña se debaten las posibilidades de concertar tácitas alianzas frente al peronismo, entre las dos principales fuerzas opositoras, luego del cimbronazo del socialismo.



De hecho, se prevé un desfile de dirigentes de Juntos por el Cambio en Santa Fe durante los últimos días de octubre, entre ellos el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. También se deslizó una posible de visita de Valdés por Reconquista en los próximos días, en este contexto.



Diplomacia

Antes de viajar a Rosario, Valdés se reunió con el embajador alemán en Argentina, Ulrich Sante. Ambos, dialogaron sobre la relación estratégica en áreas como producción, industria, economía digital y energía sostenible, además del cuidado del medioambiente.



“Existen múltiples posibilidades de incremento en la vinculación entre alemanes y argentinos, y Corrientes quiere ser promotor de ello”, dijo el gobernador tras recibir al diplomático.