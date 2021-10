La inflación se aceleró al 3,5% en septiembre y ya acumula 37% en lo que va del año

Viernes, 15 de octubre de 2021

La inflación se aceleró al 3,5% en septiembre y marcó su mayor nivel en cinco meses, según los datos oficiales publicados por el INDEC este jueves. De esta manera, en los primeros nueve meses de 2021 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya creció más que en todo 2020.



La mayor inflación respecto del mes previo respondió fundamentalmente a factores estacionales. Esto se reflejó fundamentalmente en los precios de la división Prendas de vestir y calzado, que treparon 6% por el cambio de temporada y encabezaron los aumentos del mes.





Por su parte, alimentos y bebidas, la división de mayor incidencia en el IPC, registró un incremento promedio del 2,9%, por debajo del nivel general pero superior a la suba que había arrojado en agosto. La cuestión estacional también impactó en los alimentos al provocar aumentos de entre 4% y 9% en frutas y verduras.



Agostina Myronec, analista de Ecolatina, detalló en diálogo con Ámbito que "los bienes de consumo masivo siguen mostrando dinámicas por encima del resto de los precios desde que se desarmó el programa de Precios Máximos en junio".



Paralelamente, los precios regulados por el Gobierno se aceleraron desde el 1,1% hasta el 3% en septiembre, de acuerdo con el informe de INDEC. Parte de esta performance fue explicada por subas autorizadas en prepagas, que impulsó un incremento promedio del 4,3% en el rubro Salud, y en tabaco, que causó un alza del 5,9% en la división Bebidas alcohólicas y tabaco.



Por encima de la media también crecieron los precios en Restaurantes y hoteles, y Recreación y cultura, traccionados por un mayor dinamismo del turismo.



La cifra del noveno mes del año superó las estimaciones del sector privado; en el último REM del Banco Central, el mercado pronosticó que la inflación de septiembre iba a ser del 2,8%.



Cabe recordar que en agosto los precios habían subido menos de 3% (2,5% exactamente), algo que no ocurría desde septiembre del año pasado.



"La subestimación estuvo ligada a estos factores estacionales, que por lo general es lo más difícil de estimar", explicó Myronec, quien además remarcó que los cuatro capítulos que más aumentaron en septiembre aportaron aproximadamente un punto porcentual a la inflación del mes al estar afectados por cuestiones estacionales o precios regulados.



La inflación núcleo, que no tiene en cuenta ni precios estacionales ni regulados, se ubicó en el 3,3%, apenas por encima del 3,1% de agosto.



En este marco, el economista jefe de CREEBBA, Gonzalo Semilla, resaltó que "todos los números dieron alto" y que "todavía hay una gran dispersión de precios hacia el alza en alimentos y mercaderías en general, más allá de los estacionales".



El especialista destacó a este medio que se observaron aumentos importantes en capítulos que inciden de manera significativa en la canasta que evalúa el INDEC para construir el IPC. "Vestimenta tiene una incidencia de 8,5%, Salud una de 8,8%, y Restaurantes y hoteles una de 10,8%", ejemplificó.



Con estos números, los precios acumularon entre enero y septiembre un alza del 37%, ya superior al 36,1% de inflación que se había verificado el año pasado de punta a punta. Asimismo, en términos interanuales la inflación alcanzó el 52,5%, récord desde enero de 2020.



Según las consultoras y entidades financieras que participaron del REM, 2021 cerrará con una inflación anual del 48,2% aunque con la sorpresa de este último dato las expectativas pueden modificarse al alza.



Recientemente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, estimó que los precios comenzarán a reducirse de manera interanual a partir de este mes y garantizó que el Gobierno va a "profundizar una política de precios e ingresos".



"La inflación es el objetivo más importante de la política económica. La contracara es buscar una recuperación del salario real", remarcó.



Mientras tanto, en sus primeros días como secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti le manifestó a los supermercados su intención de mantener sin cambios los precios de 1.245 artículos por 90 días. Fuentes oficiales señalaron a Ámbito que se trata de "un acuerdo de precios, no de un congelamiento".



El director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, sostuvo que el reemplazo de Paula Español por Feletti "se aceleró porque evidentemente la cifra de septiembre circuló en el Gobierno" y que la reciente decisión de la Secretaría de Comercio "está relacionada con el abuso por parte de los formadores de precios, sobre todo en el segmento de los alimentos" ya que "ni el dólar, ni los salarios, ni las tarifas, ni el combustible explican semejante aumento".



"Si la medida tiene efectividad en estos tres meses, se podría ver una desaceleración artificial en los precios de bienes de consumo masivo. Pero se está resignando inflación presente por mayor inflación futura, como ocurrió con Precios Máximos", alertó Myronec.



Por su parte, Semilla dijo que la medida busca evitar que el efecto inflacionario se traslade a las canastas básicas y, por ende, a los índices de indigencia y de pobreza pero recordó que "históricamente la intervención vía precios máximos o congelamiento de precios en Argentina no ha sido exitosa porque son políticas transitorias".



Las dificultades para calmar los precios en Argentina se dan en un marco de elevados índices inflacionarios a nivel mundial. En Brasil, la inflación interanual alcanzó en septiembre el 10,3%, su nivel más alto en cinco años. En la misma sintonía, aunque desde niveles mucho más bajos, la inflación interanual de Estados Unidos es la más elevada desde 2008.