Valdés asumió el compromiso de sacar a Esquina de la postergación responsabilizando al actual intendente

Jueves, 14 de octubre de 2021

El el reelecto gobernador Gustavo Valdés encabezó el acto de ECO+Vamos Corrientes en el que explicitó su apoyo a la fórmula a intendente y vice de Humberto "Pípo" Bianchi y Arnaldo Rohner, afirmando que con este cambio en las elecciones del 14 de noviembre, la localidad de Esquina tendrá un "mejor futuro" con obras y empleo digno.



Y fue muy duro el Mandatario provincial con el actual intendente Hugo Benítez del Frente de Todos, a quien lo calificó como "caprichoso, maleducado, autoritario y descoordinado", acusándolo de irrespetuoso con las mujeres y desatento con la ciudad a su cargo. Otras voces también sumaron sus críticas en la ocasión, indicando que esta gestión municipal implicó una "postergación" para los esquinenses, dejando calles oscuras, sucias y sin cloacas, además de no luchar contra la pandemia, entre otros desatinos.



El acto se desarrolló en la sede de la Asociación General San Martín, pasadas las 20, donde además de la fórmula Bianchi - Rohner, se presentaron los candidatos a concejales Mauricio González, Silvana Espinoza, Camila Díaz, Nicolás Davichino, Gloria Fornies y Hugo Mancini. Sobre el mismo escenario, también fueron presentados los candidatos a senadores nacionales Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela y a diputados nacionales Manuel Aguirre, Sofía Brambilla y Carlos Gatti, de igual modo que el senador nacional y vicegobernador electo Pedro Braillard Poccard, el candidato a intendente de San Isidro, Carlos Martínez, y los diputados provinciales María Eugenia Mancini y Diego Pellegrini.



Al tomar la palabra, Valdés agradeció en la ocasión "a los esquinenses, porque el 70 por ciento me votó el 29 de agosto". Sin embargo, el Mandatario reconoció luego que "en ningún otro lugar fui ninguneado y maltratado como aquí", en clara referencia al intendente Hugo Benítez. Seguidamente, sostuvo que "si no se respetan a las instituciones, no se respetará al ciudadano de a pie, tampoco". En este sentido, Valdés denunció que "este intendente no quiso recibir a los ministros del Gobierno provincial", y consideró desafortunada su elección como jefe comunal, diciendo que "no podemos poner maleducados al frente del gobierno de Esquina".



Asimismo, el Gobernador también cuestionó a Benítez por su actuación ante la pandemia por su fata de "equilibrio", recordando cuando el intendente declaró públicamente que proponía ampliar el cementerio local. Y en este marco, tildó de "caprichoso" al gobierno local, porque "hacía lo que se le daba la gana" de modo "autoritario y descoordinado". También recordó cuando el año pasado Valdés se tomó una fotografía con una empleada municipal que controlaba vehículos en la Ruta 12, ejerciendo luego Benítez persecución laboral hacia la trabajadora.



Y fue muy enfático al condenar el trato del intendente Benítez con las mujeres, según trascendió públicamente mediante videos y cuyo escándalo, incluso se mostró en medios nacionales. "No las tiene que convocar a la noche a su despacho para comer empanadas", fustigó Valdés al respecto. Así fue que el Mandatario reclamó "dignidad" para las mujeres esquinenses, poniendo como ejemplo a Valenzuela, Brambilla y la diputada provincial Mancini. "Queremos convocar a las mujeres para que nos representen", aseguró, entendiendo que "hay que trabajar las cuestiones de género, porque es el tiempo de la igualdad entre el hombre y la mujer".



"Necesitamos representantes dignos que no se timbeen la voluntad popular", afirmó luego para profundizar más aún la crítica hacia Benítez, "un intendente que en cuatro años repavimentó cinco cuadras". Y comparó gestiones al asegurar que "yo hice siete veces más como Gobernador que este intendente y con Pipo y Arnoldo vamos a hacer mucho más". Así fue que Valdés mencionó algunas obras ejecutadas por el Gobierno provincial en Esquina: "Hicimos el desagote de la ciudad en la parte sur, las calles Los Ceibos, Vidal, y mucho más que este intendente (en materia de pavimento)". Y continuó la lista: "Estamos haciendo el hospital de los esquinenses para que tengan una salud adecuada, viviendas sociales que vienen de los fondos de la provincia de Corrientes y con Pipo y Arnoldo vamos a hacer cientos de viviendas más para los esquinenses".



Luego, el Gobernador le pidió a la ciudadanía local "pensar en el voto útil", no sólo teniendo en cuenta las obras, sino también en "ver cómo generamos empleo", para lo cual le reclamó a Benítez: "Que se le caiga una idea para el desarrollo y progreso del pueblo de Esquina".



No obstante, Valdés vaticinó un cambio el próximo 14 de noviembre en esta localidad, porque su "pueblo es valeroso y valiente que va a saber decidir cuál es su mejor futuro".



Antes, Bianchi había afirmado en el acto que la gestión de Benítez "perdió la capacidad de dar respuesta a los distintos sectores de nuestra sociedad", indicando que "esta gestión municipal se olvidó de vastos sectores: hay calles oscuras, no hay recolección de residuos, no hay cloaca, no hay un trabajo sostenido en el tiempo para la producción, hubo cero gestión ante la pandemia y no fueron capaces de convocar un comité de crisis".



El candidato a intendente de ECO+Vamos Corrientes mostró optimismo luego al reconocer que "me da mucha tranquilidad de tener en gestión a Gustavo Valdés, que cuando se desató la pandemia me instruyó que me quede en Esquina trabajando desde el hospital para cuidar la salud de los esquinenses". Y aseguró que encabeza "una propuesta superadora, porque conformamos un equipo de trabajo con el Gobernador, con sustanciado con las problemáticas locales".



Por su parte, Rohner afirmó que "vamos a recuperar el municipio y sacar a Esquina de la postergación de estos cuatro años", mientras que Davichino denunció que en el Municipio hay hoy "víctimas de una persecución sin precedentes". El candidato a concejal aseguró así que "estamos decididos a terminar con el retroceso institucional, ético y moral que tiene nuestra Municipalidad, para que el país nos conozca por nuestros atractivos turísticos y no porque el intendente anda haciendo papelones en los medios nacionales".



Defensa del federalismo y los intereses de Corrientes



Braillard Poccard también fue orador en el acto, planteando "la defensa del federalismo, asignatura pendiente en la consolidación de nuestro sistema democrático, y que implica injusticia para las provincias que hicimos a la Nación". En este sentido, trazó el rol de ECO+Vamos Corrientes, sosteniendo que "estos candidatos van a ser legisladores nacionales que van a defender los intereses de Corrientes ante el centralimso porteño". Y aclaró que "un triunfo de la oposición (en todo el país en general) no va a poner en peligro la gobernabilidad, porque somos una oposición responsable", al hablar de Juntos por el Cambio.



En este sentido, Brambilla indicó que "este equipo de legisladores nacionales que vamos a defender a la provincia en el Congreso nacional, necesitamos tener los dos senadores y los tres diputados nacionales, porque se juega el futuro de la provincia y los recursos para Corrientes". Luego, Valenzuela, oriunda de Esquina, afirmó tener "30 años caminado estas rutas y caminos rurales de todo el departamento Esquina", por lo que prometió "luchar por nuestros productores, una mejor educación, trabajo genuino para los jóvenes, y "levantar bien alto las luchas de las mujeres".