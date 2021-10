Testigos hablaron sobre las conductas de los acusados

Miércoles, 13 de octubre de 2021

Dos mujeres, propuestas por la Fiscalía y la defensa, expusieron ayer en la continuidad del juicio oral que se les sigue a tres muchachos acusados de violación a una joven. El hecho ocurrió en febrero de 2017, en una vivienda de la localidad de Caá Catí.





Las testigos se refirieron a la conducta de los imputados. En este sentido, el abogado querellante, Eduardo Mosqueda, sostuvo que fueron testimonios muy importantes porque no contaban con esos detalles.



Durante el debate también se hizo referencia al consumo de bebidas alcohólicas. Si bien había pocas botellas, las testigos dijeron que la mayoría estuvo tomando antes de encontrarse en la casa donde se realizó la fiesta.



Las dos testigos contaron lo que habían visto y escuchado esa noche y madrugada en la vivienda.



Las testimoniales se extendieron por planteos que realizaron desde la Fiscalía y la defensa señalando que había contradicciones.



Los jueces se retiraron en varias oportunidades para resolver la cuestión, lo que demandó tiempo y no pudieron declarar dos testigos más que estaban citados.



Finalmente, se aclaró que no había contradicciones. Para las 11, estaba prevista otra audiencia por lo que se dispuso un cuarto intermedio hasta el 25 de octubre, a las 10.



Están citados el propietario de la casa y su hijo. Afuera del Tribunal, organizaciones sociales que acompañan a la víctima y a su madre realizaron una sentada.