Valdés convocó a los saladeños a recuperar el potencial productivo

Miércoles, 13 de octubre de 2021

El reelecto gobernador Gustavo Valdés encabezó este martes un acto de ECO+Vamos Corrientes en el club Antorcha de la localidad de Saladas, donde convocó a sus ciudadanos a "trabajar juntos con estrategias de crecimiento" para recuperar "el potencial productivo" que supo tener en el pasado.



Pidió a empleados municipales y comerciantes locales que "no tengan miedo" y el acompañamiento de "los peronistas que piensan igual que nosotros", asegurando que "estamos trabajando para la reconstrucción de la ciudad" con la fórmula municipal integrada por Noel Gómez y Rolando "Pity" Billordo.



El acto inició pasadas las 19 con un gran marco de público, pero siempre manteniendo los protocolos anti Covid-19, en el que además de presentar a los candidatos a intendente y vice, también hicieron lo propio con los postulantes al parlamento comunal: Aurelio Torres Benítez, Darío Benitez, Alejandra Ojeda, Carlos Almirón, Sandra Vallejos y Luis Alvarenga. Le siguieron los aspirantes al Congreso de la Nación: Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela en el Senado y Manuel Aguirre y Sofía Brambilla en Diputados.



Al iniciar su alocución, Valdés agradeció por "el 73 por ciento de los votos que sacamos en Saladas" el pasado 29 de agosto. "Y estamos haciendo el camino para ganar las próximas elecciones" del 14 de noviembre, agregó el Gobernador, pidiendo que "no tengan miedo", principalmente los empleados municipales y los comerciantes.



"Queremos que Saladas sea nuevamente la potencia que supo ser en el pasado", sostuvo luego. Y para ello, consideró necesario "empezar a trabajar juntos con estrategias de crecimiento", entendiendo que "es posible reconstruir el potencial productivo" de la localidad.



Valdés planteó que "el pueblo está sufriendo, porque los planes sociales ya no alcanzan" y sostuvo que "las oportunidades se generan a partir del trabajo, el empleo y la producción". Seguidamente anunció que "vamos a construir un IFD para Saladas con carreras terciarias y la posibilidad de sumar carreras universitarias también".



Además habló de la coyuntura nacional, sosteniendo que "este es el Gobierno más hipócrita de la historia y sin rumbo", reclamando la apertura de las fronteras internacionales de Corrientes para reactivar la economía provincial". "Por pensar distinto no nos puedan discriminar", se quejó tras indicar que que en Misiones y Formosa sí habilitan este reclamo.



No obstante, Valdés se mostró abierto a aportar para mejorar la situación nacional, asegurando que "somos una fuerza política que venimos a ponernos a disposición de la construcción de una mejor argentina". Seguidamente, ponderó a los candidatos a legisladores nacionales que lo acompañan, indicando que "nuestros representantes son hombres y mujeres del interior" que "van a representar al pueblo de Corrientes".



Finalmente, el mandatario provincial se mostró amplio, indicando que, además de los sectores propios, "convocamos a los peronistas que piensan igual que nosotros a que construyamos una nueva patria, una alternativa diferente, esa patria que soñaban Perón y Evita, o el General San Martín y el Sargento Cabral, quien era saladeño", asegurando que "estamos trabajando para la reconstrucción de la ciudad de Saladas".



Municipio abierto y productivo



"Asumo este desafío con mucho compromiso y responsabilidad de estar al lado del vecino", dijo Gómez, minutos antes. El candidato aseguró así que de ser el próximo intendente de esta localidad, escuchará a sus representados, porque "necesitamos un municipio abierto". Luego planteó: "Basta de persecución y maltrato", en referencia a la actual gestión municipal del PJ y se diferenció al asegurar que "de mi van a encontrar diálogo y consenso".



"Vamos a trabajar para concretar los sueños de tantos jóvenes que van a otras localidades por falta de oportunidades en Saladas", prometió Gómez y confió en lograr ello "de la mano de nuestro gobernador Gustavo Valdés", ya que así "vamos a traer obras importantes para el progreso de nuestra ciudad".



Finalmente, el aspirante a jefe comunal convocó a "todos a ser parte de este proyecto que va a traer esperanza para Saladas, trabajando unidos por un Municipio que incluya en una localidad productiva".



Por su parte, Aguirre afirmó en la ocasión: "Prometo a Saladas, mi pueblo querido, donde crecí y que reeligió sobradamente a Valdés y nos acompañó el 12 de septiembre (en las PASO) que voy a luchar en el Congreso de la Nación para que nuestra provincia tenga lo que le corresponde". El diputado provincial y candidato a diputado nacional se mostró luego "convencido que el 14 de noviembre, Saladas se recupera".



En tanto, el senador nacional y vicegobernador electo, Pedro Braillard Poccard fue otro de los oradores del acto, indicando que "el 29 de agosto, el pueblo nos dio un triunfo excepcional con el mayor margen de la historia, pero para que esto tenga la fuerza suficiente, necesitamos estos legisladores para defender a Corrientes del centralismo porteño". De esta forma, pidió a los saladeños acompañar a los candidatos nacionales de ECO+Vamos Corrientes y también a la fórmula de Gómez-Billordo para "encaminar a Saladas por la senda del crecimiento y desarrollo que impulsa nuestro gobernador Gustavo Valdés".