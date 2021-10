Operaron a Matías Suárez: qué le hicieron y cuándo podría volver

Miércoles, 13 de octubre de 2021

Finalmente, el delantero cordobés pasó con éxito por el quirófano debido a la sinovitis en la rodilla derecha.





Después de un tiempo con inconvenientes para entrenar con normalidad por el problema en la rodilla derecha, River y Matías Suárez tomaron la decisión de pasar por el quirófano y operarse, algo que se llevó a cabo con éxito hoy mismo. Ahora, el cordobés deberá guardar reposo para luego comenzar con su recuperación.





Debido a la sinovitis que lo afectaba en la rodilla derecha, el delantero pasó por el quirófano y la operación fue un éxito. Por lo pronto, deberá estar con muletas durante un tiempo para luego comenzar a moverse sin asistencia y empezar su rehabilitación.



¿En qué consistió la operación de Matías Suárez?



La idea del cuerpo médico de River fue la de realizarle una limpieza en la zona, una intervención bastante sencilla y que no presentó complicaciones.



¿Qué es la sinovitis que aqueja a Matías Suárez?



La sinovitis es una inflamación, que causa hinchazón, dolor y calor, de la membrana sinovial, que es la capa de tejido conjuntivo que recubre una articulación, como la cadera, la rodilla, el tobillo o el hombro.



La sinovitis en la rodilla se puede dar por varias causas, como un golpe, una mala postura, torcedura o bien a alguna situación infecciosa.





¿Qué tiempos manejan en River para la recuperación de Matías Suárez?

Más allá de que los más optimistas se ilusionan con volver a ver a Suárez en la cancha en este campeonato, todo hace indicar que el cordobés recién volverá el año que viene.



Marcelo Gallardo aseguró en sus últimas declaraciones que lo más probable es que Suárez no vuelva a jugar en este 2021 y el representante del jugador habló de unos tres meses de recuperación.



Si bien Suárez quería evitar la operación hasta el año que viene, lo cierto es que solamente había podido jugar apenas 43 minutos en los últimos seis partidos y, finalmente, tomaron la decisión de ser intervenido.

Matías Suárez River



Todavía faltarán unos días para que Marcelo Gallardo pueda contar con buena parte de los jugadores que no tuvo para visitar a Banfield, pero lo cierto es que el Muñeco puede empezar a imaginar el duelo con San Lorenzo, pactado para el domingo a las 20.15 en el Monumental, con varios de los que no estuvieron el sábado en el Sur.



Para empezar, David Martínez y Enzo Pérez, que no jugaron por lesión, ya estarían a disposición del Muñeco para el próximo partido, pero lo cierto es que todavía no recibieron el alta. En la mañana de este martes, ninguno de los dos, así como tampoco Jonathan Maidana ni Braian Romero, se sumaron a los trabajos del plantel, que hizo ejercicios físicos. A lo largo de la semana irán evaluando cada caso para ver si ya están al 100%.



Pero además, el viernes se sumarán los cinco jugadores que se fueron para jugar las Eliminatorias, de los cuales Gallardo podría utilizar casi con seguridad a cuatro de ellos si así lo desea: Franco Armani y Julián Álvarez, que tienen la ventaja de jugar el jueves a las 20 en el Monumental y no tendrán viaje de por medio, más Nicolás De La Cruz (Uruguay visita a Brasil en Manaos, al norte del país) y Robert Rojas (Paraguay va a La Paz para jugar con Bolivia). En tanto, habrá que ver cuál es la situación de Paulo Díaz, que tuvo que ser reemplazado el domingo por una molestia muscular, que para alivio del Millonario no se transformó en un desgarro. Chile recibe el jueves a Venezuela.